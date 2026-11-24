La Selección Colombia Sub 17 aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría, que se disputa en Qatar, luego de conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones (Japón - Honduras) y alcanzar seis puntos en el Grupo L.

El equipo dirigido por Freddy Hurtado cumplió anticipadamente su primer objetivo en el certamen, aunque ahora tendrá un nuevo reto: enfrentar a Serbia en la última jornada para buscar el liderato de su zona. Sin embargo, el combinado nacional podría afrontar ese compromiso sin una de sus principales figuras: Samuel Martínez.



Qué pasa con Samuel Martínez

El mediocampista, que actualmente pertenece al Liverpool de Inglaterra y se incorporará al equipo británico el próximo año, ha tenido una participación limitada en el campeonato debido a una situación física. Contra los nipones y centroamericanos ingresó en el segundo tiempo.

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Según explicó el periodista Diego Alberto en Blog Deportivo, Martínez sufrió una sobrecarga muscular durante la gira de preparación que realizó Colombia en Suiza, antes de llegar a la cita mundialista. Por esa razón, la Federación Colombiana de Fútbol y el club inglés acordaron manejar con precaución sus minutos de juego para evitar una recaída.

Foto: Conmebol

La planificación inicial contemplaba que el futbolista disputara alrededor de 25 minutos en el primer encuentro, un tiempo en el segundo y cerca de 60 minutos en el tercero. No obstante, su participación ha sido menor a la prevista y el cuerpo técnico, encabezado por Freddy Hurtado, no estaría dispuesto a arriesgarlo frente a Serbia y más ahora con la clasificación asegurada.



“Nosotros queremos mesura, no queremos arriesgarlo a él primero. La salud del jugador (...) Cada vez seguramente él va a aparecer un poquito más, pero hay que estar con calma”, agregó el seleccionador ante los medios de comunicación.

Mientras se define la situación del mediocampista, Colombia tendrá que concentrarse en su próximo desafío frente a Serbia, un rival que también llega con opciones de quedarse con el primer lugar del grupo. Este partido será el viernes 27 de noviembre a las 8:00 de la mañana. Allí se definirá el líder y próximo rival en la fase eliminatoria.