Así quedó la tabla del Mundial Sub 17 tras el empate de Colombia con Alemania
Colombia ahora se enfrentará contra El Salvador el próximo 7 de noviembre y contra Corea del Norte el 10 de noviembre.
Mundial Sub-17: fecha, hora y rival del debut de la Selección Colombia
Colombia, dirigida por Freddy Hurtado, integra el grupo B junto con Alemania, El Salvador y Corea del Norte.
Policía retuvo a periodista de Blu Radio durante cubrimiento del Mundial Sub-17 en Marruecos
Desde su arribo a Marruecos, la cobertura periodística ha estado llena de restricciones. Aquí las dos situaciones que la han marcado.
La jugadora de la Selección Colombia Sub 17 que promete al nivel de Linda Caicedo
Esta atacante ya está marcando la diferencia en el Sudamericana no esta categoría, por lo que puede ser una promesa que llegue al fútbol internacional.
Con triplete de María Baldovino, Colombia derrota a Perú en el Sudamericano Sub 17
La atacante ya lleva siete goles en cinco partidos disputados en este torneo.
Paniagua resaltó crecimiento de Maithé López con Colombia: "Ganó mucho en los microciclos"
La joven delantera tuvo un destacado rendimiento en el Sudamericano Sub 17 y se espera que esté en el Mundial de la Fifa de esa categoría. Actualmente juega con el Real Santander.
Colombia deja escapar victoria contra Brasil en el Sudamericano Sub 17
La selección femenina tenía una ventaja de dos goles, pero le dio vida a las brasileñas quienes lograron llevarse un punto para estar más cerca del Mundial de Fútbol de la categoría.
Feid sorprende a la Selección Colombia sub 17 antes del partido contra Brasil y terminan cantando
A ritmo de canciones de reguetón del cantante paisa, la Selección Colombia se unió para jugar su último partido de la fase de grupos ante la siempre complicada verdeamarela.
Carlos Paniagua, DT Colombia Sub 17: "Debutar ganando y clasificar anticipadamente no es tan fácil"
A la Selección Colombia Sub 17 solo le falta un partido para terminar su participación en la fase de grupos y será contra Brasil. Paniagua reveló si rotará la nómina para este compromiso.
Selección Colombia femenina derrota a Perú y avanza a la fase final del Sudamericano Sub 17
Luego de tres triunfos en línea y sin recibir un solo gol, la Selección Colombia femenina se encamina para cumplir el principal objetivo: clasificar al Mundial Sub 17.