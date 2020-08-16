En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Blu Radio  / Selección Colombia Sub-17

Selección Colombia Sub-17

  • Selección Colombia Sub 17
    Selección Colombia Sub 17
    Foto: X; @FCFSeleccionCol
    Deportes

    Así quedó la tabla del Mundial Sub 17 tras el empate de Colombia con Alemania

    Colombia ahora se enfrentará contra El Salvador el próximo 7 de noviembre y contra Corea del Norte el 10 de noviembre.

  • Selección Colombia Sub 17 2025.
    Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 del Mundial 2025.
    Foto: @FCFSelecciónCol
    Fútbol

    Mundial Sub-17: fecha, hora y rival del debut de la Selección Colombia

    Colombia, dirigida por Freddy Hurtado, integra el grupo B junto con Alemania, El Salvador y Corea del Norte.

  • A periodista de Blog Deportivo y Gol Caracol le quitaron la cámara y la Policía la retuvo
    A periodista de Blog Deportivo y Gol Caracol le quitaron la cámara y la Policía la retuvo
    Foto: Instagram
    Fútbol

    Policía retuvo a periodista de Blu Radio durante cubrimiento del Mundial Sub-17 en Marruecos

    Desde su arribo a Marruecos, la cobertura periodística ha estado llena de restricciones. Aquí las dos situaciones que la han marcado.

  • María Alejandra Baldovino, jugadora Selección Colombia Sub 17
    María Alejandra Baldovino, jugadora Selección Colombia Sub 17
    x: @CONMEBOLtorneos
    Fútbol

    La jugadora de la Selección Colombia Sub 17 que promete al nivel de Linda Caicedo

    Esta atacante ya está marcando la diferencia en el Sudamericana no esta categoría, por lo que puede ser una promesa que llegue al fútbol internacional.

  • Selección Colombia en el Sudamericano Sub 17 femenino
    Selección Colombia en el Sudamericano Sub 17 femenino
    Foto: Conmebol
    Fútbol

    Con triplete de María Baldovino, Colombia derrota a Perú en el Sudamericano Sub 17

    La atacante ya lleva siete goles en cinco partidos disputados en este torneo.

  • Carlos Paniagua resalta crecimiento de Maithé López Miranda con Colombia
    Maithé López Miranda con la Selección Colombia
    X: @FCFSeleccionCol
    Fútbol

    Paniagua resaltó crecimiento de Maithé López con Colombia: "Ganó mucho en los microciclos"

    La joven delantera tuvo un destacado rendimiento en el Sudamericano Sub 17 y se espera que esté en el Mundial de la Fifa de esa categoría. Actualmente juega con el Real Santander.

  • Colombia deja escapar victoria contra Brasil en el Sudamericano Sub 17
    Colombia deja escapar victoria contra Brasil en el Sudamericano Sub 17
    Foto: @SelecaoFeminina
    Fútbol

    Colombia deja escapar victoria contra Brasil en el Sudamericano Sub 17

    La selección femenina tenía una ventaja de dos goles, pero le dio vida a las brasileñas quienes lograron llevarse un punto para estar más cerca del Mundial de Fútbol de la categoría.

  • Feid sorprende a la Selección Colombia sub 17 antes del partido contra Brasil y terminan cantando
    Feid visita a las jugadoras de la Selección Colombia
    Foto: X @FCFSeleccionCol
    Fútbol

    Feid sorprende a la Selección Colombia sub 17 antes del partido contra Brasil y terminan cantando

    A ritmo de canciones de reguetón del cantante paisa, la Selección Colombia se unió para jugar su último partido de la fase de grupos ante la siempre complicada verdeamarela.

  • Carlos Paniagua Foto FCF.jpg
    Carlos Paniagua técnico Selección Colombia femenina Sub-17 //
    Foto: FCF
    Fútbol

    Carlos Paniagua, DT Colombia Sub 17: "Debutar ganando y clasificar anticipadamente no es tan fácil"

    A la Selección Colombia Sub 17 solo le falta un partido para terminar su participación en la fase de grupos y será contra Brasil. Paniagua reveló si rotará la nómina para este compromiso.

  • Selección Colombia sub 17
    Selección Colombia sub 17
    Foto: X @FCFSeleccionCol
    Fútbol

    Selección Colombia femenina derrota a Perú y avanza a la fase final del Sudamericano Sub 17

    Luego de tres triunfos en línea y sin recibir un solo gol, la Selección Colombia femenina se encamina para cumplir el principal objetivo: clasificar al Mundial Sub 17.

