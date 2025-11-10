Colombia clasifica a dieciseisavos del Mundial Sub 17 al vencer a Corea del Norte

Colombia logró una importante victoria frente a Corea del Norte (2-0) y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Catar como segunda del grupo G, por detrás de Alemania. Los goles colombianos fueron obra de Miguel Solarte a los 25 minutos y de Santiago Londoño a los 33. Con este resultado, Colombia cierra la fase de grupos con 5 puntos en 3 jornadas.

El combinado colombiano, dirigido por Fredy Hurtado, necesitaba la victoria para no depender de otros resultados y cumplió con su cometido al imponerse al equipo norcoreano. La selección de Colombia mostró un buen nivel de juego y logró controlar el partido de principio a fin. Los goles de Solarte y Londoño fueron suficientes para asegurar la victoria y el pase a la siguiente ronda.



¿Cuál será el próximo rival de Colombia?

El rival de Colombia se definirá este martes, cuando termine la fase de grupos de este Mundial de la Fifa que es histórico al contar con la presencia de 48 seleccionados, ya que se deben definir los mejores terceros y así el cruce de la tricolor.

Colombia en el Mundial Sub 17 que se desarrolla en Qatar Foto: FCF

Otros resultados destacados

Venezuela se clasificó primera del Grupo E, por delante de Inglaterra, tras vencer a Haití (4-2). David García fue el héroe del partido al marcar dos goles en los minutos finales. Brasil empató con Zambia (1-1) y se clasificó primera del Grupo H, gracias a la mejor diferencia de goles. Suiza venció a México (3-1) y se clasificó primera del Grupo F, seguida de Corea del Sur.

La clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final es un logro importante para la selección dirigida por Fredy Hurtado. Ahora, el equipo colombiano se enfocará en el próximo partido y buscará avanzar lo más lejos posible en el torneo.



La lucha por el tercer lugar

Mientras tanto, varios equipos aún luchan por clasificarse como mejores terceros. México, con 3 puntos y una diferencia de goles de -6, tendrá que esperar a los resultados de Burkina Faso y Uganda para saber su destino. Indonesia, por su parte, logró una victoria importante ante Honduras (2-1) y se mantiene en la lucha por un puesto en los dieciseisavos de final.



En el Grupo F, Suiza y Corea del Sur se clasificaron a los dieciseisavos de final, mientras que México se quedó con 3 puntos y deberá esperar a los resultados de otros partidos para saber si avanza a la siguiente ronda.

La competencia es intensa en el Mundial Sub 17 de Catar, y cada partido es crucial para los equipos que buscan avanzar.