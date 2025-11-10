En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Colombia clasifica a dieciseisavos del Mundial Sub 17 al vencer a Corea del Norte

Colombia clasifica a dieciseisavos del Mundial Sub 17 al vencer a Corea del Norte

La tricolor logró su primer triunfo en esta cita mundialista después de haber empatado en sus primeros partidos contra Alemania y El Salvador.

Selección Colombia Sub 17 gana en el Mundial de la Categoría
Selección Colombia Sub 17 gana en el Mundial de la Categoría
Foto: FCF
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad