Así quedó la tabla del Mundial Sub 17 tras el empate de Colombia con Alemania

El debut de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de la FIFA Catar 2025 dejó un mensaje contundente: esta generación tiene carácter y temple competitivo. Ante Alemania, vigente campeona del mundo, los dirigidos por Fredy Hurtado lograron reponerse de un gol tempranero y rescataron un valioso empate 1-1 en el Aspire Zone de Al Rayyan.
El partido comenzó de la peor manera posible. Apenas a los 15 segundos, Toni Langsteiner aprovechó una desconcentración defensiva para abrir el marcador con un centro desde la banda derecha. El golpe fue fuerte y, por momentos, parecía que el compromiso se escaparía muy pronto.
Sin embargo, los jóvenes colombianos mostraron carácter y personalidad. En lugar de replegarse, adelantaron las líneas, presionaron alto y buscaron el balón con determinación. El planteamiento dio resultado en la segunda mitad.
La jugada del empate reflejó la conexión del equipo y su capacidad para reaccionar:
El tramo final fue intenso. Colombia insistió por las bandas, generó opciones claras y mostró disciplina táctica frente a un rival que suele dominar con autoridad. Aunque el marcador no volvió a moverse, el resultado dejó sensaciones positivas.
📸 ¡𝙏𝙖𝙗𝙡𝙖𝙨 𝙚𝙣 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙤 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖! 💥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 4, 2025
🇨🇴 1-1 🇩🇪
⚽️ Juan Cataño#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/k06U0mhonw
El empate ante Alemania le dio a la Tricolor su primer punto en el torneo, mientras que Corea del Norte tomó la punta del Grupo G tras vencer 2-0 a El Salvador.
Tabla del Grupo G:
Viernes 7 de noviembre: vs. El Salvador (7:30 a. m.)
Lunes 10 de noviembre: vs. Corea del Norte (8:30 a. m.)
El empate ante la campeona del mundo confirma que Colombia tiene con qué competir. Más allá del marcador, el equipo mostró actitud, orden y ambición, ingredientes esenciales para soñar con avanzar en el Mundial Sub-17.
