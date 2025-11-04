Así quedó la tabla del Mundial Sub 17 tras el empate de Colombia con Alemania

El debut de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de la FIFA Catar 2025 dejó un mensaje contundente: esta generación tiene carácter y temple competitivo. Ante Alemania, vigente campeona del mundo, los dirigidos por Fredy Hurtado lograron reponerse de un gol tempranero y rescataron un valioso empate 1-1 en el Aspire Zone de Al Rayyan.



Colombia Sub-17 sorprende ante Alemania

El partido comenzó de la peor manera posible. Apenas a los 15 segundos, Toni Langsteiner aprovechó una desconcentración defensiva para abrir el marcador con un centro desde la banda derecha. El golpe fue fuerte y, por momentos, parecía que el compromiso se escaparía muy pronto.

Sin embargo, los jóvenes colombianos mostraron carácter y personalidad. En lugar de replegarse, adelantaron las líneas, presionaron alto y buscaron el balón con determinación. El planteamiento dio resultado en la segunda mitad.

La jugada del empate reflejó la conexión del equipo y su capacidad para reaccionar:

Minuto 56: El arquero Jorman Mendoza lanzó un saque largo.

Santiago Londoño, con gran técnica, controló de espaldas y asistió a un compañero.

y asistió a un compañero. Juan José Cataño remató desde la media luna y marcó el 1-1. El VAR ratificó el gol.

El tramo final fue intenso. Colombia insistió por las bandas, generó opciones claras y mostró disciplina táctica frente a un rival que suele dominar con autoridad. Aunque el marcador no volvió a moverse, el resultado dejó sensaciones positivas.



📸 ¡𝙏𝙖𝙗𝙡𝙖𝙨 𝙚𝙣 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙤 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖! 💥



🇨🇴 1-1 🇩🇪

⚽️ Juan Cataño#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/k06U0mhonw — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 4, 2025

Tabla del Grupo G y próximos partidos de Colombia en el Mundial Sub-17

El empate ante Alemania le dio a la Tricolor su primer punto en el torneo, mientras que Corea del Norte tomó la punta del Grupo G tras vencer 2-0 a El Salvador.

Tabla del Grupo G:



Corea del Norte – 3 pts Alemania – 1 pt Colombia – 1 pt El Salvador – 0 pts



Próximos partidos de Colombia (hora colombiana):

Viernes 7 de noviembre: vs. El Salvador (7:30 a. m.)

Lunes 10 de noviembre: vs. Corea del Norte (8:30 a. m.)

El empate ante la campeona del mundo confirma que Colombia tiene con qué competir. Más allá del marcador, el equipo mostró actitud, orden y ambición, ingredientes esenciales para soñar con avanzar en el Mundial Sub-17.

¿Cómo están los otros grupos?

Grupo A



Sudáfrica 3pts Italia 3pts Qatar 0pts Bolivia 0 pts

Grupo B



Portugal 3pts Japón 3pts Marruecos 0pts Nueva Caledonia 0pts

Grupo C



Costa Rica 1pts Emiratos Árabes 1pts Croacia 1pts Ghana 1pts

Grupo D



Tunez 3 pts Argentina 3 pts Bélgica 0pts Fiyi 0pts

Grupo E



Egipto 3pts Venezuela 3pts Haití 0pts Inglaterra 0pts

Grupo F



Suiza 3pts Corea del Sur 3 pts México 0pts Costa de Marfil 0pts

Grupo H

