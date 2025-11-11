Colombia ya conoce su rival para los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17: es europeo

Francia-Colombia, Argentina contra México y Brasil ante Paraguay serán algunos de los duelos destacados de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 masculino de fútbol de Catar, que comienza este viernes tras el cierre de la fase de grupos.

Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueron las últimas en clasificarse en una jornada en la que 16 quedaron eliminadas y 32 confirmaron su pase a la primera ronda eliminatoria.

Dicha ronda de dieciseisavos dejó en el mismo lado del cuadro a Argentina, México, Brasil, Paraguay, Colombia y Francia (vigente subcampeona).

Colombia en el Mundial Sub 17 que se desarrolla en Qatar Foto: FCF

Argentinos, brasileños y franceses se clasificaron como primeros de grupo, la selección colombiana como segunda y Paraguay y México entre las ocho mejores terceras.



También destacan los encuentros entre Alemania, vigente campeona (2023), y Burkina Faso, así como el Venezuela-Corea del Sur y el Portugal-Bélgica.

Las que se quedaron en el camino tras la fase de grupos son: Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile y Nueva Zelanda (cuartas de grupo); Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).

La primera fase concluyó con tres máximos goleadores, todos con 4 tantos: el italiano Samuele Inacio, el belga Rene Mitongo y el checo Vit Skrkon.



Enfrentamientos dieciseisavos de final:

Vale enfatizar que, por ahora, la Fifa no ha oficializado la fecha ni la hora de estos partidos, pero se espera que se jueguen entre el viernes y sábado próximo.



Argentina-México

Portugal-Bélgica

Suiza-Egipto

Irlanda-Canadá

Estados Unidos-Marruecos

Zambia-Mali

Brasil-Paraguay

Francia-Colombia

Austria-Túnez

Corea del Norte-Inglaterra

Venezuela-Corea del Sur

Japón-Sudáfrica

Italia-República Checa

Croacia-Uzbekistán

Senegal-Uganda

Alemania-Burkina Faso.

¿Y si Colombia avanza a octavos?

En caso de que la tricolor pueda superar a Francia en ese duelo directo, en los octavos de final se tendría que enfrentar al ganador de la llave entre Brasil y Paraguay.