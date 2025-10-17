Policía retuvo a periodista de Blu Radio durante cubrimiento del Mundial Sub-17 en Marruecos

La periodista Marcela Monsalve, enviada especial de Blu Radio y Gol Caracol al Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos, contó en Blog Deportivo los complejos momentos que ha vivido en el país africano durante su labor periodística.

Desde haber sido retenida por la Policía local durante el cubrimiento del torneo en la ciudad de Rabat hasta que le quitaran una cámara con la que iba a trabajar durante la competencia juvenil, en la que está presente la Selección Colombia.



¿Qué le pasó a Marcela Monsalve en el Mundial?

En diálogo con Blog Deportivo, relató que el episodio ocurrió mientras realizaba una grabación en la vía pública y que, además, las autoridades locales confiscaron su cámara al llegar al país, impidiéndole trabajar con su equipo técnico desde hace varios días.

Monsalve explicó que, desde su arribo a Marruecos, la cobertura periodística ha estado llena de restricciones.

“Ya vamos para el quinto día sin cámara. Estamos haciendo reportería móvil, todo con el celular. Las autoridades aquí son muy exigentes y estrictas. Nos metieron unos susticos a la entrada a Rabat y nos retuvieron la cámara por políticas internas”, contó.



Marcela Monsalve, periodista deportiva de Blu Radio y el Gol Caracol Foto: Instagram

A pesar de haber presentado credenciales oficiales y documentación respaldada por la Fifa, la periodista y su camarógrafo fueron retenidos durante una hora por la Policía antes de ser liberados.

“Nos llamaron la atención cuando grabábamos en un lugar bonito de la ciudad. Nos retuvieron una hora hasta que, a través de la Fifa, pudimos demostrar que éramos periodistas y que solo queríamos cubrir la Copa del Mundo femenina”, relató Monsalve.

Publicidad

La comunicadora también señaló que las autoridades locales han advertido a los medios internacionales que no se desplacen fuera de las zonas deportivas, limitando la movilidad de la prensa a los estadios, centros de entrenamiento y sedes oficiales.

Pese a los obstáculos, la periodista aseguró que continúa con su labor informativa para Blu Radio y el Gol Caracol, del Canals Caracol, garantizando que los colombianos puedan seguir de cerca la participación del combinado nacional en el certamen mundialista.

“Ha sido complicado, pero seguimos adelante. Estamos comprometidos con llevarle al país cada detalle de nuestras jugadoras en este Mundial”, concluyó.