En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Manchester United, cerca de fichar a tremenda 'joya' del fútbol colombiano

Manchester United, cerca de fichar a tremenda 'joya' del fútbol colombiano

El futbolista llegaría en los próximos días al Reino Unido para completar su fichajes al fútbol colombiano, siendo una de las grandes promesas del país.

La 'joya' colombiana que se llevó el Manchester United.jpg
La 'joya' colombiana que se llevó el Manchester United //
Fotos: Manchester United / AFP.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad