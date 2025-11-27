Manchester United, cerca de fichar a tremenda 'joya' del fútbol colombiano

Otro colombiano se prepara para llegar a la élite de Europa, en donde actualmente se ubican futbolistas como Luis Díaz, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, entre otros, pues, según confirmó el reconocido periodista Fabrizio Romano, Manchested United completará el fichaje de una promesa del fútbol colombiano en los próximos días.

Se trata del centrocampista, de apenas 17 años, Cristian Orozco de Fortaleza CEIF. Una de las grandes figuras de la Selección Colombia Sub-17 y una de las grandes promesas para el futuro del fútbol profesional colombiano, la cual enamoró a los empleados del United por su gran nivel y llamó la atención para que se hiciera posible su fichaje.

“El próximo fichaje del Manchester United, Cristian Orozco, estará en Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso. #MUFC pagará un millón de dólares a Fortaleza por un mediocampista de 17 años”, indicó el periodista Romano, confirmando así la llegada del colombiano a la élite europea en los próximos días.

Cabe recordar que este fichaje estaba negociado desde hace meses, pero debido a su edad (17) no se había podido completa y oficializar por las reglas de fair play en Europa.



Él es Cristian Orozco, la joya que se acerca al Manchester United

Si bien, hasta ahora, no ha tenido actividad en la primera división de Colombia, el proceso de Orozco inferiores hizo prender el radar de los clubes europeos, en especial por su rol como capitán del seleccionado cafetero sub-17, en el cual ha estado en 13 partidos hasta la fecha.

“El joven de 17 años se mudará oficialmente a Inglaterra el próximo verano. Su llegada marca la siguiente etapa del plan del club para captar a algunos de los jóvenes talentos más prometedores del mundo. Diego León, Sekou Kone, Chido Obi Martin y muchos más ya han sido tentados a mudarse al noroeste”, destacaron el reconocido The Mirror.

Cristian Orozco al Manchester United // Fotos: Manchester United / FCF.