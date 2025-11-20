Ni en Liverpool ni en Porto, gracias a esta herramienta Luis Díaz se potenció en el Bayern

El colombiano Luis Díaz llegó a Alemania a cambiar drásticamente su realidad, pues en pocos meses se volvió en una de las principales figuras del equipo bávara con sus grandes actuaciones. Bajo la dirección de Vicent Kompany, el guajiro brilló más alto que nunca en su carrera profesional.

Sin embargo, esto tendría una razón más de fondo y todo gracias a una importante tecnología que se ha dado parte del cuadro alemán en los últimos meses y que, por fin, fue revelada, demostrando la altura y grandeza del equipo en el cual se encuentra el colombiano en este momento.

Hinchas del FC Bayern preocupados con Luis Díaz // Fotos: AFP / FC Bayern

La impresionante tecnología que ha potencia a Luis Díaz

De acuerdo con la cuenta especializada de @spielertraine_ en X, el FC Bayern empezó a tomar muestras de sangre ante y después de los entrenamientos, pero no por nada malo, sino para ver la evolución de los futbolistas y determinar los pasos a seguir para llevarlos a su máximo nivel.

A partir de esta información monitorizan los niveles de lactato, creatina quinasaca, al igual que la precisión la carga muscular, es decir, detectar los primeros signos de fatiga o microlesión. De esta manera, permiten al futbolista elevar su potencial sin arriesgar su estado físico.



No solo ayuda con el rendimiento, sino que les permite evitar lesiones de cualquier rango, permitiendo que puedan arriesgarse sin tener miedo de problemas físicos en su cuerpo.

FC Bayern hoy EN VIVO // Foto: AFP

Los números de Luis Díaz en Alemania

El guajiro llegó para ser figura del club más grande de Alemania en poco tiempo. Hasta ahora, ha disputado 17 partidos con un saldo de 11 goles y 5 asistencias, conquistando, además, la Supercopa de Alemania.

Semana tras semana, Díaz ha logrado aparecer como figuras en los partidos de los dirigidos por Vicent Kompany, dejando, incluso, sorprendidos a sus compañeros con sus jugadas de ensueño o anotaciones imposibles en la Bundesliga.