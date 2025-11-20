En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Canciller Villavicencio
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Ni en Liverpool ni en Porto, gracias a esta herramienta Luis Díaz se potenció en el Bayern

Ni en Liverpool ni en Porto, gracias a esta herramienta Luis Díaz se potenció en el Bayern

El guajiro vive un momento dulce en su etapa en el fútbol alemán, pero esto ha sido gracias a una tecnología que el cuadro bávaro empezó a aplicar en sus futbolistas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad