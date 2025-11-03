Mundial Sub-17: fecha, hora y rival del debut de la Selección Colombia

La Selección Colombia Sub-17 está lista para su debut en el Mundial de la categoría frente a Alemania. Será un reto exigente para el equipo dirigido por Freddy Hurtado, que comparte el Grupo B con El Salvador y Corea del Norte. Clasificarán a octavos los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros del torneo.

El combinado nacional llega con ilusión y confianza tras ser subcampeón en el Sudamericano Sub-17 disputado en Colombia el pasado abril. Los jóvenes cafeteros buscan iniciar con pie derecho y seguir el ejemplo de la Selección Sub-20, que alcanzó las semifinales del Mundial de su categoría.



¿A qué hora juega Colombia en el mundial Sub-17?

Alemania y Colombia se enfrentarán este martes 4 de noviembre a partir de las 3:00 de la tarde (hora colombiana), en el Aspire Zone - Pitch 2 de Doha, Catar. Será el primer examen oficial del conjunto nacional en la Copa del Mundo Sub-17.

¿Dónde puedo ver el partido de Colombia en el Mundial Sub-17?

El partido entre Alemania y Colombia podrá verse en directo por Caracol HD2.

Cabe recordar que, luego de este partido ante la Selección de Alemania, Colombia deberá enfrentar también a sus similar de El Salvador y Corea del Norte. Los partidos ante estos rivales están programados para los días viernes 7 y lunes 10 de noviembre, respectivamente.