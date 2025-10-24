En vivo
Anuncian nuevo rival de la Selección Colombia para amistoso en Estados Unidos

Todo estaba listo para que la 'tricolor' disputará un duelo amistoso frente a Nigeria, pero un detalle cambió todo y rápidamente salieron en búsqueda de un reemplazo.

Selección Colombia
Selección Colombia tras goleada a México
Foto: X; @FCFSeleccionCol
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Luego de la imponente victoria frente a México (4-0) y el empate frente a Canadá (0-0), Néstor Lorenzo prepara a la Selección Colombia para sus próximos amistosos internacionales por fecha FIFA la cual se llevará a cabo en noviembre de 2025, previo al sorteo del Mundial 2026 que se realizará el 13 de diciembre en Estados Unidos.

Pero se esperaba un rival de la federación africana de fútbol y por eso se había elegido a Nigeria como el ideal para medir la fuerza de la 'tricolor', sin embargo, por motivos ajenos a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) este partido tuvo que ser cancelado y en su lugar agendar un nuevo amistoso contra Australia, equipo que pertenece a Asia.

"Inicialmente, la Selección tenía previsto enfrentar a Nigeria; sin embargo, por razones ajenas a la Federación Colombiana de Fútbol, dicho encuentro no podrá llevarse a cabo. En su lugar, Australia será el nuevo rival, ofreciendo un exigente desafío frente a un equipo habitual participante en las Copas del Mundo. El compromiso forma parte del plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico encabezado por el director técnico Néstor Lorenzo, quien continúa afinando detalles en el proceso competitivo del equipo nacional con miras al máximo reto del fútbol mundial", indicó la FCF a través de un comunicado.

Selección Colombia
Selección Colombia
Foto: Blu Radio - Jairo Rendón

En ese orden de ideas, la Selección Colombia disputará un amistoso internacional frente a Australia el próximo martes, 18 de noviembre, en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. Este servirá para medir a los futbolistas que estarán en la lista final de la Copa del Mundo, buscando tener un equipo en óptimas condiciones.

"La Federación Colombiana de Fútbol invita a toda la comunidad colombiana residente en los Estados Unidos y a los aficionados del fútbol a acompañar al equipo en esta nueva cita internacional, en la que la Selección buscará seguir fortaleciendo su identidad y desempeño de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026", añadieron.

Australia, nuevo rival de la Selección Colombia.jpg
Australia, nuevo rival de la Selección Colombia //
Foto: FCF

