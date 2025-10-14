Selección Colombia: se cancelaría el amistoso del martes por este motivo

La Selección Colombia viene de protagonizar una actuación destacada frente a México, tras golear 4-0 a la escuadra azteca en un partido que dejó sin palabras a la prensa mexicana. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca mantener su racha de triunfos en los encuentros preparatorios para el Mundial de 2026, con el objetivo de escalar posiciones en el ranking FIFA y asegurar un puesto como cabeza de serie en la próxima cita orbital.

Selección Colombia Foto: AFP

Partido de la Selección Colombia podría cancelarse

En el cierre de la Fecha FIFA de octubre, Colombia enfrentará a Canadá, uno de los países anfitriones del próximo Mundial junto a México y Estados Unidos. Sin embargo, otro de los amistosos programados para noviembre podría no llevarse a cabo.

Hace unas semanas se confirmó el partido entre Colombia y Nigeria, previsto para el martes 18 de noviembre en Nueva York. No obstante, ese compromiso dependía de la clasificación del conjunto africano al Mundial, la cual no se concretó.



Aunque Nigeria venció a Benín, terminó en el segundo lugar del grupo, por debajo de Sudáfrica, y ahora deberá buscar su cupo a través del repechaje en noviembre. En esta fase se enfrentarán cuatro selecciones africanas, y la ganadora disputará un repechaje intercontinental ante Bolivia.

Debido a esto, Nigeria utilizará la fecha FIFA de noviembre para pelear su clasificación y no para los amistosos que tenía pactados ante Colombia y Venezuela. Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado la cancelación oficial del encuentro, pero no se descarta que se busque un nuevo rival en los próximos días.



Hora y canal del partido Colombia vs. Canadá

El combinado nacional enfrentará a Canadá este martes 14 de octubre, en su segundo compromiso de la Fecha FIFA de octubre. El partido se disputará en el Red Bull Arena de New Jersey y comenzará a las 7:00 de la noche (hora colombiana).

Los aficionados podrán seguir la transmisión en el canal de YouTube de Blog Deportivo, a través de la señal radial de Blu Radio o por televisión en Canal Caracol.