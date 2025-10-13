Hora y dónde ver gratis Colombia vs. Canadá: esto debe saber de este amistoso

Tras la imponente victoria 4 a 0 frente a México, la Selección Colombia disputará su segundo amistoso preparatorio de cara al Mundial 2026. Este también se hará en territorio estadounidense y se disputará vs. Canadá, otra de las selecciones anfitrionas de esta competencia.

Al igual que contra la selección 'Azteca', Néstor Lorenzo pondrá el mejor 11 para seguir sumando victorias y sumar puntos en el ranking FIFA antes de diciembre, pues el combinado nacional aún guarda la posibilidad de tener un cupo como cabeza de serie de la Copa del Mundo y entre más triunfo, más posibilidades habrá de lograrlo.

Pero no se descarta que le dará oportunidad a nuevas caras o antiguas, como lo hizo en el duelo vs. México en donde, una vez más, David Ospina estuvo bajo los tres palos del equipo, como por muchos años fue el encargado de proteger el arco colombiano.

Selección Colombia tras goleada a México Foto: X; @FCFSeleccionCol

¿Cuándo juega Colombia vs. Canadá amistoso y dónde verlo gratis?

Este duelo se encuentra programado para este martes, 14 de octubre, a partir de las 7:00 de la noche. El partido se disputará en el Red Bull Arena de New Jersey en Estados Unidos y, por fortuna, los hinchas lo podrán ver EN VIVO, gratis y online de las siguientes formas:



Streaming: a través de la señal de Ditu de Caracol Televisión tendrá todo la cobertura gratis y online, solo necesitará tener acceso en el celular.

a través de la señal de Ditu de Caracol Televisión tendrá todo la cobertura gratis y online, solo necesitará tener acceso en el celular. TV: el equipo de Gol Caracol, a través de Caracol Televisión, tendrá este encuentro en vivo.

el equipo de Gol Caracol, a través de Caracol Televisión, tendrá este encuentro en vivo. Blu Radio: el equipo de Blog Deportivo tendrá todas las emociones de este encuentro a través de YouTube, totalmente gratis.

Así le ha ido a Colombia vs. Canadá

No será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten, pues esta será la cuarta ocasión en que lo hagan en toda la historia en donde hay un dato negativo en contra de la Selección Colombia y data de la final de la Copa Oro de 2000, la cual perdió la 'tricolor' en Estados Unidos como selección invitada.



Los otros duelos han sido amistosos, uno en 1998 con victoria 3 a 0 de Colombia, mientras que la segunda fue en un amistoso (en el mismo estadio) en 2014 con gol de James Rodríguez para victoria por la mínima.

Colombia vs. Canadá // Fotos: AFP / X @CANMNT_Official

Posibles alineaciones de Colombia vs. Canadá