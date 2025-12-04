Selección Colombia Sub-17 de Baloncesto, lista para encarar el Sudamericano

Mathius Bernal, Santiago Ríos y Andrés Felipe Hernández; y uno en España, Leonardo Restrepo, encabezan la lista que, finalmente, dio a conocer el entrenador Tomás Díaz de 12 jugadores que integran jugadores de Antioquia, Atlántico, Caldas, San Andrés y otras regiones del país de la Selección Colombia Sub-17 de Baloncesto.

El equipo se prepara para viajar hasta Asunción, Paraguay, para enfrentar el Campeonato Sudamericano que irá del 9 al 15 de diciembre, torneo clasificatorio al Pre Mundial de 2016, con proyección directa al Mundial Sub-19 de 2027.

El equipo está bajo la dirección de Tomás Díaz, entrenador de amplia trayectoria y actual técnico de la Selección Colombia de mayores. Díaz lidera un cuerpo técnico conformado por Harold Hoyos (Atlántico), Yesid Rivero (Bogotá) y Samuel Pablot (delegado), un grupo que combina formación, conocimiento regional y experiencia competitiva.

Selección Colombia Sub-17 de Baloncesto // Foto: suministrada

Estos son los grupos del Campeonato Sudamericano

Grupo A



Colombia

Uruguay

Argentina

Ecuador

Grupo B



Brasil

Venezuela

Chile

Paraguay

El sueño de hacer historia

El objetivo competitivo no se queda ahí. Esta generación quiere superar el quinto lugar histórico alcanzado por Colombia en esta categoría y consolidar el protagonismo internacional del baloncesto nacional.



Para la Federación, este grupo representa el recambio natural del deporte, con talento proyectado a ser el relevo de figuras como Braian Angola y Hansel Atencia, referentes del presente en la Selección de mayores.

La delegación viajará a Asunción el lunes 8 de diciembre, con la convicción de competir, sorprender y dejar en alto el nombre del baloncesto colombiano.