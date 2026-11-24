El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio este martes la razón a Senegal y confirmó a su selección como campeona de la Copa África de Naciones de este año, en respuesta a su recurso contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular su victoria en la final y declarar campeón a Marruecos.

El máximo tribunal de arbitramento del deporte decidió el martes "por unanimidad" otorgar a Senegal el título de la Copa de África de fútbol 2025, en detrimento de Marruecos, que había obtenido el trofeo en los despachos de la CAF.

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El pasado 17 de marzo, el comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) había despojado a Senegal de su título y proclamado campeón a Marruecos, país organizador del torneo. Los senegaleses se habían impuesto 1-0 en la final del 18 de enero en Rabat, al término de un partido caótico en el que varios de sus jugadores abandonaron el campo en señal de protesta contra una decisión arbitral.

¿Por qué la CAF le había quitado el título a Senegal y se lo entregó a Marruecos?

El pasado 17 de marzo, el el Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó el título al equi´po senegalés y explicó que la decisión va de la mano con el artículo 84 del reglamento de la competencia, en donde se declaró que Senegal perdió por “incomparecencia” en la final, es decir, por no cumplir con el buen fútbol, por lo que dio el resultado de 3 a p favor de Marruecos, además como nuevo campeón del torneo.

“La Junta de Apelación de la CAF considera además que la conducta del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (…) declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), mediante la conducta de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones. En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)”, había explicado la CAF en su sentencia.