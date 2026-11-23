Mauricio ‘Chicho’ Serna, exfutbolista colombiano y referente de Boca Juniors, defendió la posibilidad de que Sebastián Villa regrese a la Selección Colombia, luego del destacado rendimiento que ha mostrado con el equipo argentino. En entrevista con Blog Deportivo, el exjugador respaldó una nueva oportunidad para el extremo luego de ser figura en la reciente final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Barranquilla.

“Yo creo que la sociedad, en la sociedad todos merecemos una segunda oportunidad”, expresó.

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Serna destacó el nivel que ha alcanzado Villa desde su regreso a Boca Juniors y lo calificó como uno de los jugadores más determinantes del equipo.

"Con Sebastián he reído, he gozado, pero he llorado también a la par con él por situaciones que casi que fueron muchas de público conocimiento, pero creo que Sebastián pagó", agregó



Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Foto: AFP

Al referirse específicamente a la Selección Colombia, el exvolante aseguró que Villa tiene condiciones para ser convocado por Néstor Lorenzo y consideró que podría convertirse en una alternativa para Luis Díaz.

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“El jugador que podría reemplazar en algún momento determinado a Lucho Díaz, el más indicado de todos es Sebastián Villa”, afirmó.

Además, señaló que, por el nivel que había mostrado anteriormente en Independiente Rivadavia de Mendoza, consideraba que el extremo incluso merecía haber estado en la convocatoria para el Mundial 2026.

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El exjugador también recordó que habló con Villa cuando este le manifestó su deseo de regresar a Boca Juniors. En ese momento, Serna le explicó que debía estar convencido de asumir ese reto, pues recuperar su mejor versión en un equipo de tanta exigencia podía acercarlo nuevamente a la Selección Colombia. Sobre las situaciones extradeportivas que han rodeado al futbolista, manifestó que no se considera quién para juzgarlo.

“Creo que Sebastián sufrió mucho por lo que hizo o por lo que no hizo, porque yo tampoco soy quién para juzgarlo”, señaló.

Finalmente, Serna insistió en que el presente deportivo del extremo debería ser tenido en cuenta y dejó la decisión de una eventual convocatoria en manos del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

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“Hoy es un jugador que debe ir a la Selección”, concluyó.