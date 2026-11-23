El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, habló claro sobre Sebastián Villa y un regreso a la Tricolor tras su veto por la situación jurídica que atravesó en Argentina por agresión física y sexual con una de sus exparejas.

Esto luego de que Boca Juniors conquistara la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y, al igual que en casi toda la competencia, Villa fuese clave en el resultado para que el cuadro xeneize volvería a conquistar la gloria continental, además de ser uno de los mejores jugadores en este 2026 en Argentina.

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“Jugadorazo. Lo de la selección lo decide el técnico, pero sin duda jugó un gran partido junto a Alvarito Montero”, fueron las palabras del presidente de la FCF a la Universidad Autónoma del Caribe y algunos medios de comunicación en Barranquilla, dejando todo a potestad a Néstor Lorenzo para que Villa vuelva a ponerse la camiseta Tricolor.

Al igual que resaltó a Barranquilla por su trabajo en torno al fútbol y dejando claro que “seguirá siendo la casa de la selección” ya que siempre que piden algo “les dicen que sí” y “así es más fácil trabajar.



Sebastián Villa // Foto: AFP

En 2023, Sebastián Villa fue declarado culpable por la justicia en Argentina por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género contra su expareja Daniela Cortés por hechos de abril de 2020. Caso que le dejó una condena condicional de más de dos años.

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También fue acusado por Rocío Tamara Doldán por presunto abuso sexual carnal en 2021 del cual fue absuelto en 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N.4 de Lomas de Zamora al señalar que “no existían pruebas suficientes”.

Es estos casos judiciales los que mantienen vivo el debate de si Villa merece o no regresar a la Tricolor, pero, según el presidente de la FCF, la decisión pasa exclusivamente por manos del técnico Néstor Lorenzo.