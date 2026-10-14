La prioridad de Santa Fe es que ningún jugador se lesione en El Campín: Eduardo Méndez

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, aseguró que la principal preocupación del club ante el mal estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín es proteger la integridad física de sus futbolistas.

En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente explicó que durante la inspección realizada al escenario deportivo evaluó la estabilidad del césped y los riesgos que podría representar para los jugadores, razón por la cual respaldó el aplazamiento del partido contra Jaguares de Córdoba, previsto para este jueves 15 de octubre.

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“Yo hoy no miré si la pelota rebota, si la pelota corre, sino vi la estabilidad de la grama para no poner en riesgo a nuestros jugadores”, afirmó Méndez.

El presidente cardenal insistió en que la prioridad deportiva de la institución es evitar lesiones que puedan afectar el rendimiento del equipo y comprometer la disponibilidad de sus futbolistas durante el resto de la temporada.



Estado de la cancha del estadio El Campín por lo que se canceló el partido Millonarios vs. Once Caldas Foto: Dimayor

El dirigente también advirtió que los problemas con el terreno de juego podrían tener consecuencias económicas para Santa Fe. Como ejemplo, mencionó la lesión de Kevin Balanta y explicó que una situación similar podría representar un costo considerable para el club, que debe responder por los compromisos salariales adquiridos con sus jugadores, incluso cuando no están disponibles para competir.

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“La prioridad de Santa Fe, no podemos llevar al riesgo que alguno de ellos se lesione”, enfatizó en los micrófonos de Blog Deportivo.



Relación con Sencia

Además de las preocupaciones médicas y deportivas, Méndez reveló que el departamento jurídico del equipo, junto con abogados externos, estudia posibles acciones contra Sencia, empresa encargada de la administración del estadio, por los perjuicios económicos que podrían derivarse de los aplazamientos. El presidente aclaró que el contrato vigente está siendo analizado para determinar qué mecanismos legales permitirían reclamar una eventual indemnización y evitar errores en el procedimiento.

El directivo también expresó su inquietud por la programación de conciertos en El Campín, especialmente porque algunos eventos coincidirían con las fechas previstas para las fases decisivas del campeonato. Aunque aseguró que Santa Fe no se opone a la realización de espectáculos musicales, advirtió que el deterioro de la gramilla podría afectar el calendario deportivo y provocar una acumulación de partidos. Según explicó, esta situación aumentaría la exigencia física para los jugadores y podría traer consecuencias para el equipo en una etapa clave de la competencia.

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Por ahora, Santa Fe espera que se recupere el terreno de juego y que las condiciones permitan disputar sus próximos compromisos sin poner en peligro a la plantilla.