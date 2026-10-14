"La prioridad es el fútbol, así está estipulado en contrato y ley": IDRD sobre grama de El Campín

El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García, aseguró que la prioridad del estadio Nemesio Camacho El Campín debe ser el fútbol, en medio de la controversia por el estado de la gramilla y el posible incumplimiento contractual del consorcio Sencia, encargado de su administración.

“La prioridad es el fútbol por encima de los espectáculos”, afirmó García, quien señaló que el Distrito evalúa las medidas que podría adoptar frente al estado del terreno de juego, a través de la interventoría del contrato.

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El funcionario explicó que el objetivo es garantizar condiciones adecuadas para la práctica deportiva y proteger la integridad de los futbolistas. También advirtió sobre las consecuencias que una cancha en mal estado puede tener para Millonarios, Independiente Santa Fe y sus respectivas hinchadas.

“Estamos evaluando ese posible incumplimiento por parte del consorcio Sencia para tomar las medidas estipuladas en el contrato, incluidas las sanciones que puedan recaer sobre este”, indicó el director del IDRD.



IDRD recomienda evaluar aplazamiento del concierto de Fonseca

Entre las alternativas para recuperar la gramilla de El Campín, García planteó la posibilidad de evaluar un aplazamiento del concierto de Fonseca, programado para el próximo 24 de octubre, si los análisis técnicos determinan que es necesario para preservar el terreno de juego.

“Si entre esas alternativas está la posibilidad de no realizar el concierto del 24, esa opción debe evaluarse”, manifestó el funcionario, quien reiteró que el fútbol tiene prioridad sobre los espectáculos en el escenario deportivo.

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No obstante, aclaró que el IDRD no puede intervenir directamente en las relaciones comerciales de Sencia relacionadas con la administración del estadio, debido a los acuerdos establecidos previamente con la Alcaldía Mayor de Bogotá para la programación de eventos.

Por esa razón, la entidad hará seguimiento a la situación y recomendará que se estudie técnicamente la posibilidad de aplazar el espectáculo, en función de las necesidades de recuperación de la gramilla.

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Traslado de gramilla desde el parque La Florida a El Campín

Daniel García también explicó el traslado de césped desde el parque La Florida hasta el estadio El Campín, una decisión que generó cuestionamientos por la intervención de las superficies deportivas de ese espacio recreativo de Bogotá.

Según el director del IDRD, el parque contaba con 11 canchas de fútbol, tres de ellas en condiciones deficientes y sin posibilidades adecuadas para la práctica deportiva. De acuerdo con su explicación, esos espacios no eran utilizados por escuelas, clubes ni menores vinculados a procesos de formación.

El funcionario indicó que, mediante un permiso de aprovechamiento acordado con la empresa Equiver, se estableció la recuperación de las tres superficies por un valor de 44 millones de pesos. El acuerdo contemplaba trasladar una de las gramillas a El Campín, en el marco del convenio entre esa empresa y Sencia.

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García agregó que el espacio intervenido en La Florida ya fue resembrado y que la expectativa es tener las tres canchas recuperadas en diciembre, para que vuelvan a estar disponibles para escuelas deportivas, clubes y la ciudadanía.

¿Puede el Distrito sancionar a Sencia por el estado de la cancha?

El director del IDRD señaló que la Alcaldía de Bogotá, como entidad concedente de la asociación público-privada (APP) del estadio, tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y verificar que el escenario esté en condiciones para el fútbol profesional.

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García explicó que el seguimiento se realiza mediante la interventoría y que la entidad debe adoptar las medidas correspondientes si se confirma un incumplimiento. Sencia fue invitada a la rueda de prensa convocada por el Distrito, pero, según el funcionario, sus representantes no asistieron.

Sobre una eventual caducidad del contrato, aclaró que esa posibilidad dependería de los incumplimientos que se acrediten y del cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación de contratación estatal.

“Los mecanismos están contemplados en la ley. Sin embargo, en este momento estamos concentrados en evaluar el posible incumplimiento relacionado con las condiciones de la gramilla del estadio”, precisó.