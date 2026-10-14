La lista de conciertos que tiene El Campín en lo que resta de 2026, ¿y el fútbol?

La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas reabrió el debate sobre el uso del estadio Nemesio Camacho El Campín para conciertos y partidos de fútbol, especialmente por las condiciones en las que se encuentra la gramilla. Sin embargo, la situación podría complicarse aún más en lo que resta de 2026, debido a la cantidad de eventos programados en el escenario deportivo.

El próximo 24 de octubre, Fonseca se presentará por primera vez en El Campín. Este tipo de espectáculos requiere varios días previos para el montaje del escenario y tiempo adicional para su desmontaje, lo que limita la disponibilidad de la cancha para disputar partidos de fútbol.

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A finales de octubre será el turno de Ryan Castro, quien se presentará el 31 de octubre y también necesitará varios días para el montaje y desmontaje de su espectáculo. La programación continuará durante noviembre y se extenderá hasta diciembre, cuando Karol G ofrecerá tres conciertos consecutivos en el estadio.

Esta situación genera preocupación de cara al calendario de la Liga BetPlay, especialmente ante la posibilidad de que Millonarios u otros equipos bogotanos clasifiquen a los cuadrangulares semifinales. La cantidad de eventos podría reducir considerablemente los días disponibles para disputar partidos y adelantar trabajos de recuperación de la gramilla.



Estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Lista de conciertos en El Campín en lo que resta de 2026

24 de octubre: Fonseca.

31 de octubre: Ryan Castro.

7 de noviembre: Tigres del Norte.

20 de noviembre: Megaland.

21 de noviembre: Juntos Nuevamente.

3, 4 y 5 de diciembre: Karol G.

¿Qué pasará con el fútbol en El Campín?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) solicitó que se adelanten trabajos de recuperación de la gramilla. Por su parte, la empresa encargada de la administración del estadio deberá responder por las condiciones de la cancha, en medio de la preocupación por el impacto de los eventos programados en el escenario deportivo.

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Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay comenzarían a mediados de noviembre, por lo que la disponibilidad de El Campín podría convertirse en un problema para la programación del fútbol si no se logra un equilibrio entre los conciertos y las necesidades de los equipos.

Con varios espectáculos previstos para las próximas semanas, el reto será garantizar la realización de los eventos sin comprometer las condiciones del terreno de juego ni el calendario del fútbol profesional colombiano.