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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: EN VIVO, online y gratis HOY la Copa BetPlay 2026

Una nueva edición del clásico paisa se vive en la noche de este miércoles en duelo de eliminación directa, esta vez en la Copa BetPlay y que revive la final del 2025.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.jpg
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín //
Fotos: X @nacionaloficial @DIM_oficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Una nueva edición del clásico paisa llega en la noche de este miércoles, 14 de octubre, por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. Los verdolaga, en condición de local, esperan quedarse con el resultado y avanzar en la búsqueda de la cuarta copa consecutiva para seguir expandiendo su palmarés.

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Duelo que revive la final del 2025 en donde el cuadro verdolaga conquistó su tercera copa consecutiva con gol de Andrés Felipe Román. Además, el primer clásico que disputará James Rodríguez desde su llegada a Atlético Nacional.

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Vea aquí EN VIVO Atlético Nacional HOY vs. DIM por Copa BetPlay

El canal de YouTube de Blu Radio, de la mano del equipo de Blog Deportivo, tendrá EN VIVO, online y gratis el minuto a minuto de este clásico paisa por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026.

Además, la señal de 89.9FM tendrá toda la cobertura de este duelo de la mano de un equipo de expertos que seguirán de cerca cada jugada que deje este nueva edición del clásico paisa.

¿A qué hora juega Atlético Nacional hoy vs. DIM por Copa BetPlay?

El duelo entre Nacional y Medellín se disputará a partir de las 8:30 de la noche de este miércoles, 14 de octubre. El partido se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot en la capital antioqueña.

Jugadores de Atlético Nacional.jpg
Jugadores de Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

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Posibles alineaciones Nacional vs. Medellín HOY

  • Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, César Haydar, Néider Parra, Milton Casco; Yéicar Perlaza, Jorman Campuzano, Elías Cabrera; James Rodríguez, Edwin Cardona e Ian Poveda.
  • DIM: Éder Chaux; Hayen Palacios, Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Frank Fabra; Halam Loboa, Dídier Moreno, Daniel Cataño; Yony González y Carlos Lucumí.
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