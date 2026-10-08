La noticia sobre Rengifo tras convocatoria que emociona en Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo sumó sus primeros minutos con la Selección Colombia en esta convocatoria en un enfrentamiento contra Perú y dejó buenas sensaciones para los seguidores de la Tricolor, quienes quedaron impresionados con su talento y esperan ver más de él en próximos partidos.

No obstante, esta convocatoria dejó un beneficio aún mayor para Atlético Nacional pensando en el futuro institucional y es que, según TransferMarkt, el volante se convirtió en el jugador más caro de toda la Liga BetPlay con un valor encima de los 5 millones de dólares, incluso hasta los 7.

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El ‘10’ ha estado en el radar de varios clubes y esta cifra le permita al cuadro verdolaga ilusionarse con un ingreso grande en caso de que se llegue a dar una venta por él en el próximo periodo de fichajes.

Juan Manuel Rengifo // Foto: Dimayor

Los impresionantes números de Rengifo con Nacional

Con 20 años, debutó con Atlético Nacional en 2025 y desde entonces ha disputado 44 partidos con la camiseta verdolaga, siendo protagonista con los diversos técnicos que ha tenido el equipo gracias a su talento, tanto para hacerse un lugar en los planes de Néstor Lorenzo.



“Soy un poco llorón, yo vivo mucho esto. El fútbol es mi vida y poder seguir cumpliendo sueños desde mi debut en Atlético Nacional, mi primer gol y todo lo que que he vivido allá y ahora el sueño de poder vestir la Tricolor, de poder representar a este país que tanto uno ama. Los compañeros desde que llegué a la concentración han sido un apoyo incondicional, todos queremos el mismo objetivo, todos nos apoyamos el que juega, el que entra o el que no jugó tiene esa actitud y esa buena energía y hoy se vio”, fueron sus palabras por este debut con la Tricolor y estos minutos que ha tenido en el último año con el cuadro paisa.