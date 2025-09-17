Como un rey: el homenaje que tendrá Tino Asprilla con Newcastle por un triplete histórico

El histórico delantero colombiano Faustino 'Tino' Asprilla vivirá un emotivo regreso a St. James’ Park, donde será homenajeado por el Newcastle United antes del partido de Champions League frente al Barcelona.

Han pasado 28 años desde aquella noche mágica en la que Asprilla anotó un hat-trick para sellar el recordado triunfo 3-2 sobre el club catalán, y la hinchada sigue manteniendo vivo el recuerdo de su gesta.



¿Cuándo será este homenaje?

Este emotivo momento que quedará guardado para la historia será este jueves, 17 de septiembre, por la primera fecha de la Liga de Campeones contra el equipo español. Aunque el partido será a las 2:00 de la tarde, hora colombiana, se espera que minutos antes el colombiano sea aplaudido por todos los aficionados ingleses.

“Hace 28 años estaba aquí, un día más en la oficina haciéndole tres goles al Barcelona”, recordó el Tino entre risas en entrevista con Blog Deportivo. El exdelantero enfatizó que aquella fue la primera participación del Newcastle en Champions League y que el triunfo fue una sorpresa para el mundo del fútbol.

Por eso los hinchas lo recuerdan con tanto cariño, cada año cuando empieza la Champions ese partido vuelve a la memoria de todos afirmó el Tino Asprilla.

El homenaje de este año será especial: el club inglés invitó al colombiano a entrar al terreno de juego para saludar a los aficionados antes del encuentro, en un estadio que estará completamente lleno.

“No había boletas, ni para mis excompañeros que viven acá. Va a estar a reventar”, comentó Asprilla, quien también contó que Newcastle le hizo un regalo muy particular: una camiseta pintada a mano por un artista francés con su rostro, inspirada en una imagen del histórico partido de 1997.

BLU Radio // Tino Asprilla // Foto: Captura video

El Tino aprovechó para recordar detalles de aquella noche en la que, sin Alan Shearer y sin Les Ferdinand en la delantera, le tocó hacer de “falso 9” y convertirse en héroe.

Publicidad

“Yo sabía que las pelotas iban a llegar por los costados. Estuve concentrado y por fortuna salieron tres veces. El cuarto casi entra, el arquero me lo tapó abajo”, relató.



¿Pulla a Selección Colombia y Atlético Nacional?

Asprilla confesó que este homenaje, junto al que le hicieron en Parma, es uno de los más significativos de su carrera, ya que en Colombia nunca ha recibido un reconocimiento de esta magnitud: “Aquí y en Parma sí me han hecho homenajes. En Colombia, ni Atlético Nacional ni nadie”, lamentó.

El acto se realizará minutos antes del pitazo inicial e incluirá una segunda salida del Tino al campo en el entretiempo para interactuar con la afición. Además, grabó un mensaje motivacional para el plantel, que podría ser presentado en la previa del partido como parte de la arenga del equipo.

El Newcastle espera revivir la mística de aquella noche de 1997 y, de paso, darle a su ídolo colombiano una celebración que quedará en la memoria de los fanáticos.