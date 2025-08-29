Dayro Moreno convocado: el Tino Asprilla explica por qué se ganó su lugar en la Selección Colombia

El exfutbolista Faustino Asprilla celebró la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia para la doble fecha eliminatoria y aseguró que el delantero se ganó el llamado gracias a su rendimiento internacional. “Dayro es el goleador de la Sudamericana y ahí está el premio”, dijo en entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio.

Asprilla recordó que el técnico Néstor Lorenzo había señalado meses atrás que solo llamaría jugadores del fútbol colombiano que tuvieran buen desempeño en torneos internacionales, por lo que consideró coherente la decisión. “Creo que es más que merecido”, afirmó.

Aunque fue prudente sobre si debe ser titular, el Tino destacó que lo importante es que ya esté en la lista: “Ahora falta ver cómo lo ven en los entrenamientos, porque muchas veces uno se gana el puesto ahí”.

El exdelantero también defendió la imagen de Moreno, quien a sus casi 40 años mantiene un nivel físico sorprendente: “Para hacer lo que hace Dayro tiene que tener disciplina. El otro día lo vi correr en una cancha imposible con Huracán, metió goles, tiene una condición física extraordinaria”.

El jugador del Once Caldas será promesa para las eliminatorias del Mundial 2026 Foto: EFE

Además, resaltó que el jugador “no divide” y genera consenso en la hinchada. “Juega en un equipo que no le hace mal a nadie, por eso todo el mundo lo quiere”, comentó entre risas, al señalar que en clubes grandes las polémicas son inevitables.



Durán y Mourinho

Asprilla también se refirió a la ausencia de Jhon Jáder Durán en la convocatoria, señalando que pudo pesar la crítica pública de José Mourinho sobre su estado físico. “Creo que esa declaración de Mourinho condicionó para que el técnico al final tomara una decisión y lo dejara afuera”, opinó.

Con el estilo desenfadado que lo caracteriza, el Tino cerró la conversación recordando su época de jugador: “A mí nunca me taparon nada, y eso me ayudó a madurar. Si me hubieran encubierto, seguiría siendo el mismo indisciplinado de siempre”.