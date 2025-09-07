Conductor se voló tras volcar camión con caballos del 'Tino' Asprilla

Aún no se tiene pista de dónde puede estar el conductor del camión que, durante el fin de semana, protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Tuluá, al centro del Valle del Cauca.

El vehículo se volcó mientras transportaba varios caballos propiedad del exfutbolista Faustino ‘El Tino’ Asprilla, en la vía que conduce a la terminal de transportes de Tuluá.



INDIGNANTE. En Tuluá, un camión que transportaba varios caballitos del exjugador Tino Asprilla, que se dirigían a una cabalgata, se volcó hace unas horas tras un grave accidente. El conductor se fugó en una motocicleta y dejó a los caballitos botados 😡 Se desconoce el estado de… pic.twitter.com/y1nMZASjNO — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) September 7, 2025

Los animales estaban siendo llevados a la cabalgata de Andalucía y el conductor escapó del lugar sin verificar el estado de los caballos ni revisar si más personas habrían resultado afectadas.

"Mira dónde cayó, mira de dónde venía, cómo sería la velocidad que miren dónde se vino a voltear. Y ¿saben qué hizo el man? Se subió a una moto y se voló, se acabó de ir y me dejó esto aquí", dijo 'El Tino' Asprilla al darse cuenta del accidente.

Las autoridades de tránsito acudieron al sitio de los hechos y verificaron que ninguno de los caballos falleció con el impacto; sin embargo, varios sufrieron lesiones de consideración, teniendo en cuenta los golpes que les provocó la caída.

Por el momento, el conductor está siendo buscado por las autoridades para determinar su nivel de responsabilidad y conocer las razones por las que escapó.