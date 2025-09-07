Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Conductor se voló tras volcar camión con caballos del 'Tino' Asprilla

Conductor se voló tras volcar camión con caballos del 'Tino' Asprilla

Ninguno de los animales falleció con el impacto; sin embargo, varios sufrieron lesiones de consideración con la caída.

Accidente de tránsito de camión con los caballos del 'Tino' Asprilla
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 10:21 a. m.

Aún no se tiene pista de dónde puede estar el conductor del camión que, durante el fin de semana, protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Tuluá, al centro del Valle del Cauca.

El vehículo se volcó mientras transportaba varios caballos propiedad del exfutbolista Faustino ‘El Tino’ Asprilla, en la vía que conduce a la terminal de transportes de Tuluá.

Los animales estaban siendo llevados a la cabalgata de Andalucía y el conductor escapó del lugar sin verificar el estado de los caballos ni revisar si más personas habrían resultado afectadas.

"Mira dónde cayó, mira de dónde venía, cómo sería la velocidad que miren dónde se vino a voltear. Y ¿saben qué hizo el man? Se subió a una moto y se voló, se acabó de ir y me dejó esto aquí", dijo 'El Tino' Asprilla al darse cuenta del accidente.

Las autoridades de tránsito acudieron al sitio de los hechos y verificaron que ninguno de los caballos falleció con el impacto; sin embargo, varios sufrieron lesiones de consideración, teniendo en cuenta los golpes que les provocó la caída.

Por el momento, el conductor está siendo buscado por las autoridades para determinar su nivel de responsabilidad y conocer las razones por las que escapó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Faustino Asprilla

Tuluá