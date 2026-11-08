Sostenibilidad, Alzheimer y salud mental: 8 de noviembre de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las entrevistas y reflexiones que marcaron una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 8 de noviembre de 2026.

Kathe Loaiza, embajadora de sostenibilidad y líder latinoamericana de la campaña mundial Salvemos el Suelo, habló sobre las acciones que se adelantan en Colombia y México para combatir la degradación de la tierra. Durante la conversación, explicó la importancia de recuperar el contenido orgánico del suelo, las jornadas de siembra de árboles y las capacitaciones dirigidas a agricultores y comunidades. También se refirió a la participación de empresas y gobiernos en iniciativas de sostenibilidad y a la necesidad de impulsar prácticas que permitan proteger los ecosistemas.

Publicidad

Lorena Landazábal, directora de la compañía Esquema, explicó por qué es importante contar con asesoría profesional al momento de remodelar una vivienda, especialmente los apartamentos de interés social. Durante la entrevista, señaló que una adecuación sin planificación puede generar sobrecostos, retrasos y dificultades para arrendar o vender un inmueble.

Claudia Varón, presidenta de la Fundación Acción Familiar Alzheimer, compartió la experiencia que la llevó a trabajar con familias y cuidadores de personas diagnosticadas con esta enfermedad. También explicó cuáles son algunas señales de alerta que no deben confundirse con cambios normales del envejecimiento, la importancia de un diagnóstico temprano y las herramientas para acompañar a quienes viven con Alzheimer. Además, presentó un libro con estrategias prácticas para las familias y contó cómo la fundación ha orientado a cerca de 5.000 familias.



Jenny Cabrejo, psicóloga y neuropsicóloga clínica, abordó las dificultades que enfrentan los profesionales de la salud mental en su relación con los pacientes. Explicó cómo la información que algunas personas encuentran en redes sociales puede generar ideas equivocadas sobre los diagnósticos y tratamientos, afectar la confianza en el criterio profesional y provocar situaciones de descalificación hacia quienes prestan la atención. También hizo un llamado a reconocer que los profesionales de la salud son seres humanos y necesitan respeto y comprensión.

Escuche el programa completo acá: