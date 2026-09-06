Entre tecnología y gastronomía: 6 de septiembre de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las entrevistas y reflexiones que marcaron una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 6 de septiembre de 2026.

José David Tena Gascón, Chief Revenue Officer de mattilda, habló sobre la transformación tecnológica de los colegios y los cambios que la tecnología está generando en el sector educativo.

Natalia Carreño Pombo, vinculada al sector de la gastronomía, explicó cómo la gastronomía local puede generar oportunidades laborales para poblaciones vulnerables y convertirse en una herramienta de inclusión.

Nathalia Suárez Páez, gerente de proyectos en Vozez Digitales, compartió detalles sobre los proyectos que desarrolla desde esta iniciativa y su trabajo en el ámbito digital.



Lady Pinzón, psicóloga clínica y docente, abordó el impacto del uso de celulares en los niños y la importancia de fortalecer sus habilidades socioemocionales.

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