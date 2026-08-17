Entre poesía, liderazgo afro y música: 16 de agosto de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las conversaciones y recomendaciones de nuestros invitados en Encuentros Blu, este domingo, 16 de agosto de 2026.

Jeimmer Padilla, poeta cartagenero, conocido en el mundo literario como Jeremmiel , habló sobre su trayectoria y la gira nacional que realizó con Siluetas de sombras .

conocido en el mundo literario como , habló sobre su trayectoria y la gira nacional que realizó con . Natalia Garrido, profesional en Negocios Internacionales y magíster en Desarrollo Humano Organizacional de la Universidad EAFIT, compartió su experiencia de más de 20 años en comercio exterior y relaciones internacionales, así como su trabajo en temas de desarrollo humano, inclusión afrodescendiente y liderazgo en las organizaciones de Colombia.

compartió su experiencia de más de 20 años en comercio exterior y relaciones internacionales, así como su trabajo en temas de desarrollo humano, inclusión afrodescendiente y liderazgo en las organizaciones de Colombia. Norberto Díaz Granados, escritor y cantautor colombiano, conversó sobre su trabajo y su experiencia en el mundo de la literatura y la música.

conversó sobre su trabajo y su experiencia en el mundo de la literatura y la música. Beatriz Helena Álvarez, presentadora, periodista y editora, habló sobre su trayectoria y trabajo como escritora.



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