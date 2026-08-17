En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Entre poesía, liderazgo afro y música: 16 de agosto de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Conozca las historias, experiencias y reflexiones de los invitados de Encuentros Blu, de este domingo 16 de agosto de 2026.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

Descubra las conversaciones y recomendaciones de nuestros invitados en Encuentros Blu, este domingo, 16 de agosto de 2026.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
  • Jeimmer Padilla, poeta cartagenero, conocido en el mundo literario como Jeremmiel, habló sobre su trayectoria y la gira nacional que realizó con Siluetas de sombras.
  • Natalia Garrido, profesional en Negocios Internacionales y magíster en Desarrollo Humano Organizacional de la Universidad EAFIT, compartió su experiencia de más de 20 años en comercio exterior y relaciones internacionales, así como su trabajo en temas de desarrollo humano, inclusión afrodescendiente y liderazgo en las organizaciones de Colombia.
  • Norberto Díaz Granados, escritor y cantautor colombiano, conversó sobre su trabajo y su experiencia en el mundo de la literatura y la música.
  • Beatriz Helena Álvarez, presentadora, periodista y editora, habló sobre su trayectoria y trabajo como escritora.

Escuche el programa completo acá:

Últimas noticias

encuentros blu
Encuentros BLU

Entre salud, tecnología y solidaridad: 2 de agosto de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

encuentros blu
Encuentros BLU

Entre naturaleza, vivienda y literatura: 26 de julio de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Relacionados

Literatura

Publicidad

Publicidad

Publicidad