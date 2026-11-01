Entre salud y movilidad: 1 de noviembre de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las entrevistas y reflexiones que marcaron una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 1 de noviembre de 2026.

Diego Alberto Buitrago Mesa, cirujano plástico estético y reconstructivo, explicó las diferencias entre ambas especialidades, los procedimientos que se realizan en cada una y las recomendaciones que deben tener en cuenta los pacientes antes de someterse a una intervención. También habló sobre la importancia de verificar la formación y certificación de los profesionales de la salud.

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Juan Cardona, CEO de Whoosh Colombia, presentó el crecimiento de la compañía de movilidad urbana a través de patinetas eléctricas y explicó cómo funcionan estos sistemas de transporte compartido. Además, habló sobre los planes de expansión hacia otras ciudades del país, entre ellas Bogotá y Bucaramanga, y su aporte a una movilidad más sostenible.

Cristian Quiñones, exfuncionario de la DIAN y fundador de Clevertax Assessment, compartió su experiencia de 12 años en la entidad, donde ocupó cargos directivos relacionados con el análisis y la fiscalización de grandes contribuyentes. También explicó cómo funciona su firma de asesoría tributaria, los procesos de devolución de impuestos y la importancia de la prevención de riesgos fiscales para empresas y contribuyentes.



Felipe Gómez, CEO de Welly, habló sobre las alternativas de financiación para acceder a procedimientos médicos en Colombia. Explicó cómo nació la compañía, la demanda de créditos para tratamientos de salud, su red de aliados médicos y las posibilidades que ofrece para que los pacientes puedan acceder a servicios especializados sin aplazar sus procedimientos por falta de recursos.

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