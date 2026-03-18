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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / El Barcelona de Flick aplastó al Newcastle y selló clasificación en Champions League

El Barcelona de Flick aplastó al Newcastle y selló clasificación en Champions League

El Barça estuvo espléndido. Destacó Raphinha con dos goles, pero con dos asistencias y un penalti forzado.

Lamine Yamal y Raphina en goleada de Barcelona a Newcastle
Lamine Yamal y Raphina en goleada de Barcelona a Newcastle
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

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