Ritual del 11/11: qué significa y qué puede hacer para atraer abundancia y renovar energías

El 11 de noviembre es una fecha que despierta el interés de quienes siguen la numerología y las prácticas espirituales, pues se relaciona con la renovación personal, la manifestación de deseos y la búsqueda de nuevas oportunidades. El llamado portal 11/11 es considerado un momento simbólico para dejar atrás situaciones que generan estancamiento, definir objetivos y enfocar la energía en proyectos relacionados con la abundancia y el bienestar.

Por esta razón, algunas personas aprovechan la fecha para realizar rituales de manifestación, escribir sus propósitos y establecer intenciones para los próximos meses. Una de las prácticas más conocidas utiliza elementos como velas, canela y cuarzos, que tienen un significado particular dentro de estas creencias.

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¿Qué significa el ritual 11/11 y por qué se relaciona con la abundancia?

Desde la perspectiva de la numerología, el número 11 es considerado un número maestro y se asocia con la intuición, la conexión espiritual, la iluminación y el crecimiento interior. Su repetición el 11 de noviembre da origen a lo que se conoce como portal 11/11, una fecha a la que se atribuye un significado especial dentro de las corrientes esotéricas.

De acuerdo con estas interpretaciones, la coincidencia de los cuatro unos representa una oportunidad simbólica para revisar pensamientos, cerrar ciclos y plantear nuevos comienzos. También se relaciona con la capacidad de convertir las intenciones en objetivos concretos, especialmente en aspectos como la estabilidad económica, las relaciones personales y el desarrollo individual.



En ese sentido, el portal se considera un momento propicio para establecer propósitos, identificar aquello que se desea cambiar y visualizar nuevas oportunidades. Sin embargo, estas interpretaciones hacen parte de las creencias numerológicas y no de fenómenos científicos comprobados.

¿Qué elementos se necesitan para hacer el ritual del 11/11?

Quienes desean aprovechar esta fecha mediante un ejercicio de manifestación pueden preparar algunos objetos que, dentro de las tradiciones espirituales, representan distintos propósitos:

¿Qué elementos se necesitan para hacer el ritual del 11/11? Foto: imagen de referencia creada con IA.

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Vela blanca: simboliza la tranquilidad, la claridad mental y el comienzo de una nueva etapa.

simboliza la tranquilidad, la claridad mental y el comienzo de una nueva etapa. Papel y bolígrafo: permiten escribir los deseos, las metas y las intenciones que se quieren trabajar.

permiten escribir los deseos, las metas y las intenciones que se quieren trabajar. Cuarzo transparente o amatista: se relacionan simbólicamente con la claridad, la concentración y el equilibrio emocional.

se relacionan simbólicamente con la claridad, la concentración y el equilibrio emocional. Canela en polvo: tradicionalmente se asocia con la prosperidad, la abundancia y la apertura de caminos.

tradicionalmente se asocia con la prosperidad, la abundancia y la apertura de caminos. Cerillos de madera: se utilizan para encender la vela durante la práctica.

Paso a paso para hacer el ritual del 11/11

Una de las prácticas sugeridas para esta fecha consiste en preparar un espacio tranquilo y dedicar unos minutos a establecer intenciones relacionadas con la prosperidad y la renovación personal.

El procedimiento puede realizarse durante la mañana o a las 11:11, tanto del día como de la noche. Estos son los pasos:



Preparar el espacio: ordenar y ventilar la habitación para contar con un ambiente tranquilo, sin distracciones. Escribir las intenciones: tomar una hoja en blanco y escribir tres deseos o propósitos. Se recomienda redactarlos en presente y con afirmaciones positivas, como si ya fueran parte de la vida cotidiana. Preparar la vela: colocar una pequeña cantidad de canela en polvo sobre una vela blanca, como símbolo de prosperidad y nuevos comienzos. Encender la vela: utilizar un cerillo de madera y concentrarse en los objetivos escritos, imaginando los pasos necesarios para alcanzarlos. Incorporar el cuarzo: doblar la hoja en cuatro partes y colocar encima el cuarzo transparente o la amatista, como representación de las intenciones planteadas.

Al finalizar, la práctica invita a conservar los propósitos como un recordatorio de los cambios que se desean conseguir y de las acciones necesarias para avanzar hacia ellos.

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Es importante tener precaución con el uso de velas, pues deben permanecer sobre una superficie resistente al calor, lejos de materiales inflamables y bajo supervisión. No es necesario dejarlas consumir por completo.

