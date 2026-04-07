James llegó enfermo a la concentración de la Selección Colombia para amistosos: Blog Deportivo

A medida que pasan las horas, se conocen más detalles del estado de salud de James Rodríguez e, incluso, desde cuándo estaba enfermo. Según el periodista Javier Hernández Bonnet, el mediocampista llegó enfermo a la concentración de la Selección Colombia, afectado por un cuadro viral que habría comprometido su rendimiento en los partidos frente a Selección de Croacia y Selección de Francia.

De acuerdo con la información revelada, el capitán colombiano presentaba un cuadro diarreico desde su arribo, lo que derivó en una condición física desfavorable. Pese a ello, disputó minutos importantes en ambos encuentros (63 minutos). El tratamiento médico incluyó antibióticos, pero, según fuentes cercanas y consultadas por el director de Blog Deportivo, el organismo del jugador habría reaccionado negativamente, complicando su recuperación.

"La versión que yo tengo es que el jugador llegó con diarrea a la concentración, es decir, tenía, tenía un cuadro diarreico, es decir, un tema de tipo viral. Le tocó el partido frente a Croacia y le tocó el partido frente a Francia en condiciones desfavorables en lo físico, producto de ese tema viral", dijo Hernández Bonnet.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: AFP

La situación se agravó tras el esfuerzo físico en cancha, cuando el futbolista sufrió una deshidratación severa que obligó a su posterior hospitalización tras regresar a su club de la MLS.



Aunque el episodio generó alarma, desde Minnesota United se emitió un parte en el que se aclaró que no existía una lesión muscular ni ósea, y que su evolución fue favorable tras recibir descanso y manejo médico adecuado.



Cuestionamiento por jugar tantos minutos

El periodista también expuso su opinión sobre las decisiones del cuerpo técnico, que habría permitido que el jugador disputara más de 60 minutos en condiciones físicas no óptimas. De hecho, Hernández calificó como “exagerado” el tiempo en cancha, considerando que el propio estado físico de James —tras varios meses sin competencia— ya representaba un factor de riesgo adicional.

Finalmente, el caso fue planteado como una alerta para el manejo médico en la próxima Copa del Mundo, como una vez lo expuso el entonces seleccionador Juan Carlos Osorio. Hernández Bonnet subrayó la importancia de contar con protocolos rigurosos ante factores como viajes, cambios de clima y calendarios exigentes que tendrá el Mundial.

"Es un campanazo, una recomendación. Si no hay un buen y coordinado método médico, y en eso está el éxito de las elecciones. Más ahora en este Mundial que va a tener un día antes que los demás mundiales", opinó.

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Mientras tanto, se espera la evolución del volante de cara al próximo amistoso ante Selección de Costa Rica y sus compromisos con Minnesota en la Major League Soccer.