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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / James llegó enfermo a la concentración de la Selección Colombia para amistosos: Blog Deportivo

James llegó enfermo a la concentración de la Selección Colombia para amistosos: Blog Deportivo

Javier Hernández Bonnet reveló que el capitán de la tricolor llegó con un malestar antes de jugar los partidos contra Croacia y Francia.

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