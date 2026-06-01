Calendario Mundial 2026: fechas, partidos y todo lo que debe saber

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado oficialmente con la revelación del calendario completo de la fase de grupos. Este evento histórico, que contará con la participación de 48 selecciones, se llevará a cabo en 16 sedes distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá, marcando un hito en la historia del organismo rector del fútbol al integrar a tres naciones anfitrionas.

La acción comenzará el jueves 11 de junio de 2026. El partido inaugural tendrá como escenario el histórico Estadio Ciudad de México, donde la selección local, México, se enfrentará a Sudáfrica como parte del Grupo A. La jornada inaugural se completará con el duelo entre la República de Corea y la República Checa en el Estadio Guadalajara.

El viernes 12 de junio será el turno para Canadá y Estados Unidos, los otros dos países anfitriones. Los canadienses debutarán en Toronto ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos recibirá a Paraguay en el Estadio Los Ángeles. La fase de grupos continuará con una intensidad inusitada, con múltiples encuentros diarios programados para satisfacer la expectativa global.

Mundial de la FIFA // Foto: AFP

Calendario Mundial 2026: así será la fase de grupos

Jueves 11 de junio de 2026

15:00 | México vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Ciudad de México

22:00 | República de Corea vs. República Checa (Grupo A) – Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio de 2026

15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) – Estadio Toronto

21:00 | Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) – Estadio Los Ángeles

Sábado 13 de junio de 2026

15:00 | Catar vs. Suiza (Grupo B) – Estadio Bahía de San Francisco

18:00 | Brasil vs. Marruecos (Grupo C) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey

21:00 | Haití vs. Escocia (Grupo C) – Estadio Boston

00:00 | Australia vs. Turquía (Grupo D) – BC Place Vancouver

Domingo 14 de junio de 2026

13:00 | Alemania vs. Curazao (Grupo E) – Estadio Houston

16:00 | Países Bajos vs. Japón (Grupo F) – Estadio Dallas

19:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) – Estadio Filadelfia

22:00 | Suecia vs. Túnez (Grupo F) – Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio de 2026

12:00 | España vs. Cabo Verde (Grupo H) – Estadio Atlanta

15:00 | Bélgica vs. Egipto (Grupo G) – Estadio Seattle

18:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) – Estadio Miami

21:00 | Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – Estadio Los Ángeles

Martes 16 de junio de 2026

15:00 | Francia vs. Senegal (Grupo I) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey

18:00 | Irak vs. Noruega (Grupo I) – Estadio Boston

21:00 | Argentina vs. Argelia (Grupo J) – Estadio Kansas City

00:00 | Austria vs. Jordania (Grupo J) – Estadio Bahía de San Francisco

Miércoles 17 de junio de 2026

13:00 | Portugal vs. RD Congo (Grupo K) – Estadio Houston

16:00 | Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) – Estadio Dallas

19:00 | Ghana vs. Panamá (Grupo L) – Estadio Toronto

22:00 | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) – Estadio Ciudad de México

Jueves 18 de junio de 2026

12:00 | República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Atlanta

15:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) – Estadio Los Ángeles

18:00 | Canadá vs. Catar (Grupo B) – BC Place Vancouver

21:00 | México vs. República de Corea (Grupo A) – Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio de 2026

15:00 | Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) – Estadio Seattle

18:00 | Escocia vs. Marruecos (Grupo C) – Estadio Boston

21:00 | Brasil vs. Haití (Grupo C) – Estadio Filadelfia

00:00 | Turquía vs. Paraguay (Grupo D) – Estadio Bahía de San Francisco

Sábado 20 de junio de 2026

13:00 | Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) – Estadio Houston

16:00 | Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Estadio Toronto

22:00 | Ecuador vs. Curazao (Grupo E) – Estadio Kansas City

00:00 | Túnez vs. Japón (Grupo F) – Estadio Monterrey

Domingo 21 de junio de 2026

12:00 | España vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Estadio Atlanta

15:00 | Bélgica vs. Irán (Grupo G) – Estadio Los Ángeles

18:00 | Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) – Estadio Miami

21:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) – BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio de 2026

13:00 | Argentina vs. Austria (Grupo J) – Estadio Dallas

17:00 | Francia vs. Irak (Grupo I) – Estadio Filadelfia

20:00 | Noruega vs. Senegal (Grupo I) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey

23:00 | Jordania vs. Argelia (Grupo J) – Estadio Bahía de San Francisco

Martes 23 de junio de 2026

13:00 | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) – Estadio Houston

16:00 | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) – Estadio Boston

19:00 | Panamá vs. Croacia (Grupo L) – Estadio Toronto

22:00 | Colombia vs. RD Congo (Grupo K) – Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio de 2026

15:00 | Suiza vs. Canadá (Grupo B) – BC Place Vancouver

15:00 | Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Grupo B) – Estadio Seattle

18:00 | Escocia vs. Brasil (Grupo C) – Estadio Miami

18:00 | Marruecos vs. Haití (Grupo C) – Estadio Atlanta

21:00 | República Checa vs. México (Grupo A) – Estadio Ciudad de México

21:00 | Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A) – Estadio Monterrey

Jueves 25 de junio de 2026

16:00 | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Estadio Filadelfia

16:00 | Ecuador vs. Alemania (Grupo E) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey

19:00 | Japón vs. Suecia (Grupo F) – Estadio Dallas

19:00 | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) – Estadio Kansas City

22:00 | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) – Estadio Los Ángeles

22:00 | Paraguay vs. Australia (Grupo D) – Estadio Bahía de San Francisco

Viernes 26 de junio de 2026

15:00 | Noruega vs. Francia (Grupo I) – Estadio Boston

15:00 | Senegal vs. Irak (Grupo I) – Estadio Toronto

20:00 | Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Estadio Houston

20:00 | Uruguay vs. España (Grupo H) – Estadio Guadalajara

23:00 | Egipto vs. Irán (Grupo G) – Estadio Seattle

23:00 | Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) – BC Place Vancouver

Sábado 27 de junio de 2026

17:00 | Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey

17:00 | Croacia vs. Ghana (Grupo L) – Estadio Filadelfia

19:30 | Colombia vs. Portugal (Grupo K) – Estadio Miami

19:30 | RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) – Estadio Atlanta

22:00 | Argelia vs. Austria (Grupo J) – Estadio Kansas City

22:00 | Jordania vs. Argentina (Grupo J) – Estadio Dallas

Partidos de Colombia en la fase de grupos



17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán

23 de junio: Colombia vs. RD Congo

27 de junio: Colombia vs. Portugal

Selección Colombia // Foto: AFP

Lo que debe saber de la fase de grupos del Mundial

La fase de grupos, que se extenderá hasta el 27 de junio, incluye enfrentamientos estratégicos distribuidos en horarios del Este de Estados Unidos. Destacan días de alta carga, como el miércoles 24 de junio, cuando se jugarán seis partidos en diferentes sedes, culminando con el enfrentamiento entre México y la República Checa en el Estadio Ciudad de México. El cierre de esta etapa inicial promete momentos decisivos en sedes como Miami, Dallas y Kansas City, donde se definirán los clasificados a las siguientes rondas eliminatorias.

Este torneo representa una evolución significativa respecto a ediciones previas, no solo por la cantidad de equipos —que asciende a 48 selecciones— sino por la descentralización del evento. La logística diseñada por la FIFA busca equilibrar la participación de las tres naciones anfitrionas, integrando a ciudades que históricamente han sido pilares del fútbol profesional en Norteamérica.

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La expectativa crece en torno a los equipos que, tras superar la fase de grupos, buscarán el título en una final que será el evento deportivo más visto del año. Con el balón rodando en México, Canadá y Estados Unidos, la FIFA espera que la Copa Mundial 2026 no solo sea un éxito deportivo, sino una plataforma para el crecimiento del fútbol en una región que vive un auge sin precedentes en este deporte. La organización invita a los seguidores a estar atentos a los próximos anuncios sobre la venta de boletos, que se gestionará exclusivamente a través de los canales autorizados.