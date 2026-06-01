Calendario Mundial 2026: fechas, partidos y todo lo que debe saber

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado oficialmente con la revelación del calendario completo de la fase de grupos. Este evento histórico, que contará con la participación de 48 selecciones, se llevará a cabo en 16 sedes distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá, marcando un hito en la historia del organismo rector del fútbol al integrar a tres naciones anfitrionas.
La acción comenzará el jueves 11 de junio de 2026. El partido inaugural tendrá como escenario el histórico Estadio Ciudad de México, donde la selección local, México, se enfrentará a Sudáfrica como parte del Grupo A. La jornada inaugural se completará con el duelo entre la República de Corea y la República Checa en el Estadio Guadalajara.
El viernes 12 de junio será el turno para Canadá y Estados Unidos, los otros dos países anfitriones. Los canadienses debutarán en Toronto ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos recibirá a Paraguay en el Estadio Los Ángeles. La fase de grupos continuará con una intensidad inusitada, con múltiples encuentros diarios programados para satisfacer la expectativa global.
Calendario Mundial 2026: así será la fase de grupos
Jueves 11 de junio de 2026
- 15:00 | México vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Ciudad de México
- 22:00 | República de Corea vs. República Checa (Grupo A) – Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio de 2026
- 15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) – Estadio Toronto
- 21:00 | Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) – Estadio Los Ángeles
Sábado 13 de junio de 2026
- 15:00 | Catar vs. Suiza (Grupo B) – Estadio Bahía de San Francisco
- 18:00 | Brasil vs. Marruecos (Grupo C) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- 21:00 | Haití vs. Escocia (Grupo C) – Estadio Boston
- 00:00 | Australia vs. Turquía (Grupo D) – BC Place Vancouver
Domingo 14 de junio de 2026
- 13:00 | Alemania vs. Curazao (Grupo E) – Estadio Houston
- 16:00 | Países Bajos vs. Japón (Grupo F) – Estadio Dallas
- 19:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) – Estadio Filadelfia
- 22:00 | Suecia vs. Túnez (Grupo F) – Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio de 2026
- 12:00 | España vs. Cabo Verde (Grupo H) – Estadio Atlanta
- 15:00 | Bélgica vs. Egipto (Grupo G) – Estadio Seattle
- 18:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) – Estadio Miami
- 21:00 | Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – Estadio Los Ángeles
Martes 16 de junio de 2026
- 15:00 | Francia vs. Senegal (Grupo I) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- 18:00 | Irak vs. Noruega (Grupo I) – Estadio Boston
- 21:00 | Argentina vs. Argelia (Grupo J) – Estadio Kansas City
- 00:00 | Austria vs. Jordania (Grupo J) – Estadio Bahía de San Francisco
Miércoles 17 de junio de 2026
- 13:00 | Portugal vs. RD Congo (Grupo K) – Estadio Houston
- 16:00 | Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) – Estadio Dallas
- 19:00 | Ghana vs. Panamá (Grupo L) – Estadio Toronto
- 22:00 | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) – Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio de 2026
- 12:00 | República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Atlanta
- 15:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) – Estadio Los Ángeles
- 18:00 | Canadá vs. Catar (Grupo B) – BC Place Vancouver
- 21:00 | México vs. República de Corea (Grupo A) – Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio de 2026
- 15:00 | Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) – Estadio Seattle
- 18:00 | Escocia vs. Marruecos (Grupo C) – Estadio Boston
- 21:00 | Brasil vs. Haití (Grupo C) – Estadio Filadelfia
- 00:00 | Turquía vs. Paraguay (Grupo D) – Estadio Bahía de San Francisco
Sábado 20 de junio de 2026
- 13:00 | Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) – Estadio Houston
- 16:00 | Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Estadio Toronto
- 22:00 | Ecuador vs. Curazao (Grupo E) – Estadio Kansas City
- 00:00 | Túnez vs. Japón (Grupo F) – Estadio Monterrey
Domingo 21 de junio de 2026
- 12:00 | España vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Estadio Atlanta
- 15:00 | Bélgica vs. Irán (Grupo G) – Estadio Los Ángeles
- 18:00 | Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) – Estadio Miami
- 21:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) – BC Place Vancouver
Lunes 22 de junio de 2026
- 13:00 | Argentina vs. Austria (Grupo J) – Estadio Dallas
- 17:00 | Francia vs. Irak (Grupo I) – Estadio Filadelfia
- 20:00 | Noruega vs. Senegal (Grupo I) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- 23:00 | Jordania vs. Argelia (Grupo J) – Estadio Bahía de San Francisco
Martes 23 de junio de 2026
- 13:00 | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) – Estadio Houston
- 16:00 | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) – Estadio Boston
- 19:00 | Panamá vs. Croacia (Grupo L) – Estadio Toronto
- 22:00 | Colombia vs. RD Congo (Grupo K) – Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio de 2026
- 15:00 | Suiza vs. Canadá (Grupo B) – BC Place Vancouver
- 15:00 | Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Grupo B) – Estadio Seattle
- 18:00 | Escocia vs. Brasil (Grupo C) – Estadio Miami
- 18:00 | Marruecos vs. Haití (Grupo C) – Estadio Atlanta
- 21:00 | República Checa vs. México (Grupo A) – Estadio Ciudad de México
- 21:00 | Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A) – Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio de 2026
- 16:00 | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Estadio Filadelfia
- 16:00 | Ecuador vs. Alemania (Grupo E) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- 19:00 | Japón vs. Suecia (Grupo F) – Estadio Dallas
- 19:00 | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) – Estadio Kansas City
- 22:00 | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) – Estadio Los Ángeles
- 22:00 | Paraguay vs. Australia (Grupo D) – Estadio Bahía de San Francisco
Viernes 26 de junio de 2026
- 15:00 | Noruega vs. Francia (Grupo I) – Estadio Boston
- 15:00 | Senegal vs. Irak (Grupo I) – Estadio Toronto
- 20:00 | Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Estadio Houston
- 20:00 | Uruguay vs. España (Grupo H) – Estadio Guadalajara
- 23:00 | Egipto vs. Irán (Grupo G) – Estadio Seattle
- 23:00 | Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) – BC Place Vancouver
Sábado 27 de junio de 2026
- 17:00 | Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- 17:00 | Croacia vs. Ghana (Grupo L) – Estadio Filadelfia
- 19:30 | Colombia vs. Portugal (Grupo K) – Estadio Miami
- 19:30 | RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) – Estadio Atlanta
- 22:00 | Argelia vs. Austria (Grupo J) – Estadio Kansas City
- 22:00 | Jordania vs. Argentina (Grupo J) – Estadio Dallas
Partidos de Colombia en la fase de grupos
- 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán
- 23 de junio: Colombia vs. RD Congo
- 27 de junio: Colombia vs. Portugal
Lo que debe saber de la fase de grupos del Mundial
La fase de grupos, que se extenderá hasta el 27 de junio, incluye enfrentamientos estratégicos distribuidos en horarios del Este de Estados Unidos. Destacan días de alta carga, como el miércoles 24 de junio, cuando se jugarán seis partidos en diferentes sedes, culminando con el enfrentamiento entre México y la República Checa en el Estadio Ciudad de México. El cierre de esta etapa inicial promete momentos decisivos en sedes como Miami, Dallas y Kansas City, donde se definirán los clasificados a las siguientes rondas eliminatorias.
Este torneo representa una evolución significativa respecto a ediciones previas, no solo por la cantidad de equipos —que asciende a 48 selecciones— sino por la descentralización del evento. La logística diseñada por la FIFA busca equilibrar la participación de las tres naciones anfitrionas, integrando a ciudades que históricamente han sido pilares del fútbol profesional en Norteamérica.
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La expectativa crece en torno a los equipos que, tras superar la fase de grupos, buscarán el título en una final que será el evento deportivo más visto del año. Con el balón rodando en México, Canadá y Estados Unidos, la FIFA espera que la Copa Mundial 2026 no solo sea un éxito deportivo, sino una plataforma para el crecimiento del fútbol en una región que vive un auge sin precedentes en este deporte. La organización invita a los seguidores a estar atentos a los próximos anuncios sobre la venta de boletos, que se gestionará exclusivamente a través de los canales autorizados.