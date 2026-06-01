"Me gustó la coherencia de Néstor Lorenzo": Luis Fernando Suárez sobre convocados al Mundial

El exseleccionador de Ecuador y Costa Rica, Luis Fernando Suárez, destacó la gestión que viene realizando Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia y respaldó la convocatoria entregada por el entrenador argentino para los partidos previos al Mundial. En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, el técnico mundialista aseguró que el proceso actual mantiene una línea de trabajo clara y coherente.

“Tiene que empezar de nuevo en muchas cosas. Cuando yo estuve era un muy buen equipo, pero había algo por cambiar, de pronto un recambio generacional que empezamos un poco a hacer”, afirmó el entrenador sobre el rival para el amistoso de este lunes, la Selección de Costa Rica.

“Están tratando de hacer ese recambio generacional, a veces hasta drástico. Lo más importante es que allá hay muy buenos jugadores y saben qué hacer con la pelota”, añadió Suárez.

Sobre el manejo de los jugadores en los encuentros amistosos y compromisos previos al Mundial, el estratega fue enfático en que la prioridad debe ser preservar el estado físico de las principales figuras. A su juicio, estos partidos representan uno de los mayores riesgos para los futbolistas que llegarán a la máxima cita del fútbol.



“Hay unos compromisos, que para uno como entrenador es lo menos importante. A uno lo que le importa es que el jugador llegue bien al Mundial y estos partidos son los más peligrosos”, explicó. Además, agregó que los futbolistas y los cuerpos técnicos deben extremar los cuidados durante esta etapa.

Incluso, indicó que un eventual mal resultado no debería generar preocupación excesiva dentro de la Selección Colombia. Para Suárez, es normal que los jugadores tengan parte de su atención puesta en el Mundial, especialmente cuando la competencia está tan cerca.

“Si se da un mal partido, quien más tranquilo debe estar es el técnico, porque eso es una verdadera muestra. Los jugadores piensan más en el Mundial que en el partido como tal”, manifestó.

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Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue el respaldo que entregó a Néstor Lorenzo por mantener una base estable dentro de la convocatoria. Para Suárez, el seleccionador ha sido coherente con el grupo que ha venido construyendo durante el proceso clasificatorio.

“Me gustó la coherencia de Néstor Lorenzo llamando a la gente que normalmente llama. Él ya tiene su equipo armado”, aseguró el técnico, quien destacó la fortaleza colectiva que ha desarrollado la Selección Colombia más allá de las individualidades.

Asimismo, elogió el momento que vive Luis Díaz, a quien considera uno de los mejores extremos del fútbol mundial. “Luis Díaz está peleando por ser el mejor extremo del mundo, le está ganando a muchos”, afirmó.

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Pese a reconocer la importancia del atacante guajiro, Suárez sostuvo que el proyecto deportivo de Colombia no gira exclusivamente alrededor de una figura. Según dijo, Lorenzo ha logrado consolidar una identidad de grupo en la que también sobresalen referentes como James Rodríguez.

“James es un jugador importantísimo, pero la Selección se está armando alrededor de una familia. El que más claro está en todo eso es el profe Lorenzo”, indicó.

Finalmente, el entrenador sorprendió al asegurar que, si la decisión dependiera de él, no arriesgaría a Luis Díaz en los próximos compromisos. Consideró que el nivel del futbolista ya está plenamente comprobado y que estos partidos deben servir principalmente para otorgar tranquilidad al grupo.

“Si por mí fuera, a Luis Díaz no lo pondría ni hoy ni en el próximo. Yo ya sé lo que es Luis Díaz. Estos partidos lo que dan es, si se ganan bien, tranquilidad”, concluyó Luis Fernando Suárez, calificando a Portugal como un candidato "para ser campeón del Mundo" y resaltando que el partido más importante en el mundial es el primero.