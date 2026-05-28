James Rodríguez habla de lo que espera de los hinchas de Colombia en el Mundial 2026

El capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, habló sobre la expectativa que existe alrededor del Mundial 2026 y destacó el papel que tendrán los hinchas colombianos durante la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En entrevista con el canal oficial de la Fifa, el volante aseguró que espera estadios llenos y un ambiente de fiesta similar al que la tricolor ha vivido en los últimos torneos internacionales, como la Copa América del 2024 en Estados Unidos.

"Jugamos acá, siempre ese estadio lleno, ves el estadio amarillo. Creo que para los tres países va a ser algo único, grande también. Y bueno, creo que va a ser lindo para todo el mundo y creo que va a ser un show chévere", expresó el ‘10’ colombiano al referirse al acompañamiento de los aficionados.

El capitán de la tricolor también resaltó que la Copa del Mundo será una experiencia especial para todos los asistentes y aseguró que el evento tendrá un ambiente inolvidable.



"Siempre digo que cuando hay show, que se sienten, que pasen bien y que vean una Copa Mundial que obviamente es cada 4 años. Entonces toda la gente que va a estar creo que lo va a disfrutar mucho", agregó.

Aficionados siguen a la Selección Colombia en el Mundial

El sueño cumplido de Luis Díaz

Otro de los futbolistas que habló sobre el respaldo de la afición fue Luis Díaz, quien manifestó su ilusión por disputar su primera Copa del Mundo. El jugador del Bayern Múnich afirmó que representar al país en un Mundial siempre fue uno de sus grandes sueños y agradeció el apoyo constante de los seguidores de la selección.

“Yo sé que el apoyo de toda Colombia va a estar, porque ya lo demostró en la pasada Copa América y en anteriores partidos amistosos. Dondequiera que nosotros jugamos está ese apoyo”, comentó el jugador.

Luis Díaz, figura con la Selección Colombia Foto: AFP

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Novedades de Colombia

Mientras tanto, la Celección Colombia continúa con su preparación bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Blog Deportivo conoció que el cuerpo técnico mantiene jornadas de trabajo enfocadas en lo táctico y físico, mientras algunos jugadores adelantan trámites necesarios de cara a una eventual participación en el torneo. Uno de ellos fue Jhon Córdoba, quien renovó su visa estadounidense y quedó habilitado para viajar a territorio norteamericano.

El conteo regresivo sigue para el debut de Colombia que será el 17 de junio ante Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K.