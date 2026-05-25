¿James Rodríguez, el de mejor rendimiento en Colombia? Esto dicen las estadísticas

Este 25 de mayo, Néstor Lorenzo entregó de manera oficial la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que no sorprendió con grandes novedades, sino por algunas ausencias que, para muchos, serían parte de los viajeros a Estados Unidos, México y Canadá.

Como siempre la decisión genera diversas opiniones, a favor y en contra de los elegidos que, según el técnico, viajan tras un extenso análisis de sus rendimientos y aporte al equipo para la magnitud de un evento como la Copa Mundial de la FIFA.

Pero al hacer un sondeo de rendimiento, según SOFASCORE, unos vienen en “mejor momento” en lo estadístico y, para sorpresa de algunos, el mejor es James Rodríguez con una calificación 7.6, incluso, por encima de Luis Díaz.

Foto: AFP

¿Por qué es el de mejor rendimiento de Colombia?

Durante los últimos meses, James ha destacado por su capacidad para participar directamente en acciones de gol. Su visión de juego, precisión en los pases y ejecución de balones detenidos continúan siendo algunas de sus principales fortalezas. Pese a que ha disputado pocos partidos con el Minnesota en la MLS.

Los registros muestran que el colombiano mantiene altos porcentajes de efectividad en pases clave, ocasiones creadas y asistencias, indicadores que suelen utilizarse para medir la influencia ofensiva de un mediocampista creativo. Además, su participación en jugadas de peligro lo ubica entre los futbolistas colombianos más determinantes en el último tercio del campo.



La competencia por el reconocimiento al mejor rendimiento colombiano es intensa. Futbolistas como Luis Díaz, Jhon Arias, Richard Ríos, Jhon Durán y Daniel Muñoz también atraviesan momentos destacados tanto en ligas internacionales como en torneos continentales.



Estos son los convocados con mejor rendimiento