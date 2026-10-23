Barcelona vs. Real Madrid: fecha, hora, pronóstico y dónde ver el clásico

Llega una nueva edición de El Clásico de España entre Barcelona y Real Madrid este domingo, 25 de octubre, en el estadio Camp Nou. Aunque aún la temporada está en su etapa inicial, una derrota merengue sería fulminante y alejaría a los blaugranas en la punta de la tabla general.

Pese que la Champions ha sido de altos y bajos para los catalanes, la liga sí ha sido positiva con Lamine Yamal y Raphinha a la cabeza demostrando un gran poder de ataque, además de un fuerte despliegue por las bandas.

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¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs. Real Madrid este 25 de octubre?

Este duelo entre blaugranas y merengues se encuentra programado para este 25 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde (hora colombiana), desde el Spotify Camp Nou.

Para ver este compromiso desde Colombia será necesario, sí o sí, tener DirecTV, pues es la plataforma autorizada para la transmisión de este partido a toda Latinoamérica.



FC Barcelona vs. Real Madrid // Foto: AFP

Barcelona vs. Real Madrid: pronóstico del partido

El Barcelona parte como favorito en algunos análisis de apuestas, principalmente por su condición de local y su rendimiento en LaLiga. Sin embargo, el Real Madrid cuenta con argumentos para competir en un encuentro en el que los antecedentes, las alineaciones y el desempeño reciente pueden influir en el resultado.

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Entre los mercados que suelen analizarse antes de un clásico están la victoria de cualquiera de los equipos, el empate, la doble oportunidad y el total de goles.

Apuestas de Barcelona vs. Real Madrid

La ventaja la tiene el Barcelona con una cuota de pago de 1.62, mientras que los merengues son menos favoritos con 3.95. Por su parte, el empate está en 5.50, por lo tanto, las apuestas dan como vencedor al equipo catalán.

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Posibles alineaciones entre Barcelona y Real Madrid