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Problemas en el Bayern Múnich de Luis Díaz: sufre dolorosa baja previo al duelo de Champions League

Bayern Múnich, en problemas para enfrentar al Arsenal tras sumar una nueva baja que se suma a las de Manuel Neuer y Jamal Musiala

Bayern Múnich con su nueva camiseta de local
Bayern Múnich con su nueva camiseta de local
Foto: AFP
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El Bayern Múnich se prepara para enfrentar al Arsenal inglés en una nueva jornada de la Champions League, pero tendrá que afrontar el compromiso con una ausencia en su plantilla. El equipo alemán confirmó que Joshua Kimmich no estará disponible para el partido de este miércoles 21 de octubre debido al fallecimiento de un familiar.

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El compañero de Luis Díaz no podrá disputar el encuentro, según informó el club bávaro. La ausencia del mediocampista representa un ajuste para el esquema del técnico Vincent Kompany, quien deberá definir las alternativas para enfrentar al conjunto inglés a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

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Por medio de un comunicado, el Bayern explicó la situación y pidió respeto por el momento que atraviesan el futbolista y sus allegados. “En nombre de la familia, pedimos que respeten su privacidad y su duelo, y que se abstengan de realizar más investigaciones y coberturas”, señaló la institución.

El club también expresó su respaldo al jugador: “En profunda solidaridad, todo el FC Bayern está al lado de Joshua Kimmich”. Además, se espera que antes del encuentro se realice un minuto de silencio.

Joshua Kimmich.jpg
Joshua Kimmich
Foto: AFP

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¿Qué pasó con la familia de Joshua Kimmich?

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El mediocampista alemán ya se había ausentado del entrenamiento del martes por motivos personales, que no habían sido revelados por el Bayern. Aunque se esperaba que regresara a la concentración, finalmente no estará disponible para el partido contra el Arsenal.

El diario alemán Bild informó que la persona fallecida sería Berthold Kimmich, padre del futbolista, de 57 años. Según esa publicación, era una figura importante en la vida personal y la carrera deportiva del mediocampista.

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Sin embargo, el club no identificó públicamente a la persona fallecida en su comunicado y solicitó que se respete el duelo de la familia.

¿Cómo formaría el Bayern Múnich sin Kimmich?

La ausencia del mediocampista obliga a Kompany a evaluar alternativas para ajustar la alineación del Bayern Múnich en la Champions League. A esta baja se sumarían las ausencias por lesión de Manuel Neuer y del volante Jamal Musiala, además de la suspensión del francés Michael Olise.

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Una posible formación del equipo alemán estaría integrada por Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies; Tom Bischof y Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Ismael Saibari, Luis Díaz y Harry Kane.

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