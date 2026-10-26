Dónde ver EN VIVO el Balón de Oro 2026: hora y canal para ver la ceremonia

La entrega del Balón de Oro 2026 tendrá lugar este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres, donde las principales figuras del fútbol mundial esperan obtener el galardón.

La ceremonia comenzará a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, y contará con figuras como Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé.

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La gala será presentada por Thierry Henry y Kate Scott. Además del reconocimiento al mejor jugador, se entregarán premios en las categorías femenina, mejor arquero, mejor jugador joven y mejor entrenador.

¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Colombia?



La ceremonia principal comenzará a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia. La alfombra roja, que contará con la llegada de los nominados y otros invitados, iniciará hacia la 1:00 de la tarde.

La transmisión en Colombia se podrá ver a través de las siguientes plataformas:



ESPN: transmisión por televisión.

transmisión por televisión. Disney+: señal disponible mediante su servicio de suscripción.

señal disponible mediante su servicio de suscripción. DAZN: transmisión gratuita anunciada para usuarios registrados.

Esta sería la primera vez que la ceremonia se realiza en Londres, después de que París fuera durante décadas la sede tradicional del evento.

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Desde 2024, la UEFA está a cargo de la organización de la ceremonia, en colaboración con el Grupo Amaury, editor de la revista 'France Football', que supervisa el sistema de votación.

FC Barcelona vs Real Madrid // Foto: AFP

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¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026?

Entre los principales candidatos al premio masculino aparecen Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Lionel Messi.

Yamal podría convertirse en el ganador más joven en la historia del galardón, mientras que Kane llega respaldado por sus cifras goleadoras con el Bayern de Múnich y la selección de Inglaterra. Mbappé también figura entre los aspirantes por sus registros en LaLiga y la Champions League.

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Por su parte, Dembélé buscará defender el trofeo que obtuvo en 2025, mientras que Messi aspira a sumar su noveno Balón de Oro.

En la categoría femenina, Alexia Putellas aparece entre las favoritas. La española ganó el premio en 2021 y 2022, y vuelve a competir por el reconocimiento tras la ausencia de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres ediciones anteriores.

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¿Qué colombianos están nominados al Balón de Oro 2026?

El guajiro Luis Díaz figura entre los nominados de esta edición tras su temporada con el Bayern de Múnich, en la que sumó 26 goles y 23 asistencias en 52 partidos.

Otro de los nombres que aparece en la lista es Julián Quiñones, nacido en Nariño, pero internacional con México. El delantero ha tenido participación en la liga saudí y suma 33 goles en 31 partidos con el Al-Qadsiah.

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Los ganadores serán definidos por un jurado internacional de periodistas deportivos. La votación tendrá en cuenta el rendimiento individual, los resultados colectivos y el comportamiento de los jugadores.

