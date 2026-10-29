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Ordenan enviar de nuevo a la cárcel al hijo de La Gata por asesinato de líder social

El exalcalde de Magangué fue notificado de esta nueva medida de aseguramiento por el asesinado del líder campesino Guillermo León Montero Carpio ocurrido en 1997. El traslado a una cárcel no se ha cumplido pues nuevamente está hospitalizado.

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Jorge Ljuis Alfonso López
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias ‘El Gatico’, nuevamente rinde cuentas ante las autoridades, esta vez, por un proceso que se adelanta bajo la ley 600, el cual está relacionado con el asesinado del líder campesino Guillermo León Montero Carpio, ocurrido el 11 de junio de 1997, quien era el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el departamento de Sucre y candidato político.

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Por esta investigación, la Fiscalía 77 de Derechos Humanos de Bogotá libró una orden de captura en contra del exalcalde de Magangué e hijo de la fallecida empresaria del Chance, Enilce López.

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La captura fue efectuada por agentes del CTI de la Fiscalía en el centro Mediclínica IPS, ubicado en la carrera 47 con la calle 80. Mismo centro asistencial donde en mayo de 2024 fue blanco de un atentado sicarial en el que asesinaron a dos personas.

El abogado Diego Muñetón, defensor de Alfonso López, habló del procedimiento.

“Jorge hace la entrega voluntaria con la coordinación de la fiscalía de Bogotá y con miembros del CTI. Ya estaba interno en la clínica cuando yo le noticié de su medida de aseguramiento y de una vez optamos por presentarlo voluntariamente. A él se escuchó en indagatoria, se le escuchó y ahora se le define situación jurídica. Él estaba gozando de la libertad condicional, pero muy sin embargo, Jorge Luis está en un tratamiento de extensión hospitalaria en casa por unas patologías que tiene”, dijo el abogado.

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La detención de Jorge Luis Alfonso López se produjo la tarde del miércoles, en el centro donde estaba hospitalizado. El hijo de la ‘Gata’ desde diciembre de 2025 gozaba de libertad condicional, pese a que fue condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir al ser hallado responsable del asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido en febrero de 2005 en Magangué, Bolívar.

Por este hecho alias ‘El gatico’ fue condenado a 29 años de prisión, sin embargo la juez sexta de Ejecución de Penas de Barranquilla el diciembre pasado tomó la polémica decisión de dejarlo en libertad condicional, lo que desató una controversia que terminó en una investigación disciplinaria en contra de la funcionaria judicial

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