Mancuso tras atentado a ‘El Gatico’: “Es un ataque a la verdad y un acto de silenciamiento”

En las últimas horas se registró un atentado contra Jorge Luis Alfonso López, conocido como ‘El Gatico’ en una clínica en Barranquilla. Dos personas murieron en estos hechos, entre ellos, Edelmiro Anaya González.

‘El Gatico’ es hijo de la empresaria del chance Enilce López, condenada por sus alianzas con los paramilitares y quien falleció el pasado mes de enero.

Asimismo Jorge Luis Alfonso López fue condenado por el homicidio del periodista Rafael Prins.

En las últimas horas, desde la cárcel La Picota, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió a este caso. Asegura que es un ataque a la verdad, teniendo en cuenta que el exparamilitar Edelmiro Anaya tenía conocimiento sobre el homicidio del exalcalde de El Roble, Sucre, Eudalo Díaz.

“El atentado del cual fue objeto el sr. Jorge López, hijo de Enilce López y en el mismo hecho el asesinato de Edelmiro Anaya y otras personas más, este último desmovilizado de las AUC, ocurridos en Barranquilla el día de ayer es un hecho grave y lamentable. Es un atentado contra la agenda de paz y contra la verdad. Este tipo de acciones armadas de alta envergadura tiene como fin anular las alternativas y las voces que facilitan procesos de diálogo con grupos armados, tal ha sido el caso de Jorge López quien es pieza fundamental facilitadora en esos procesos. Es, por otra parte, un abierto ataque a la verdad y a los intereses de las víctimas, Edelmiro Anaya era el último testigo vivo con participación directa en el asesinato del alcalde de El Roble, por lo tanto, un acto de silenciamiento de la más enorme gravedad”, aseguró Mancuso.

El exjefe paramilitar también asegura que en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hay una falta de perspectiva sobre las rutas para iniciar diálogos con organizaciones armadas no rebeldes, lo que podría llevar, según Mancuso, a un escalamiento de la violencia en zonas urbanas.

“A la luz de estos hechos es urgente que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tome decisiones de fondo y demuestre su voluntad política de avanzar en la agenda de diálogos con las estructuras armadas urbanas y rurales no rebeldes, la inacción y la indiferencia ya no son opciones viables. Establecer dinámicas y tiempos que no corresponden a la realidad de nuestros conflictos armados va en detrimento de la política pública de paz establecida por el presidente de la República”, se lee en el comunicado.

Por último, Mancuso pide a la Unidad Nacional de Protección y a la JEP reforzar la seguridad de Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz. Además, le hace un llamado al presidente Gustavo Petro.

“Invitarlo a que pida a sus funcionarios de máximo nivel la misma decisión y audacia con las que usted ha logrado conseguir las más altas dignidades de la nación, ya que con vacilaciones y ambigüedades no transformaremos la historia de Colombia. Avancemos en la agenda de paz con todas las estructuras armadas, no solo con las rebeldes; aún hay tiempo de pacificar a Colombia bajo su gobierno y lograr el gran acuerdo nacional. A ese gran proyecto que usted lidera regresé voluntariamente al país, y espero y trabajo porque esta apuesta no haya sido en vano”, finaliza la carta.