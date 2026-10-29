Usuarios de estratos altos en Cesar, entre los principales morosos de energía: deben 2.500 millones

Energua asumió la operación de la energía en Cesar, teniendo entre sus principales retos mejorar las finanzas de la compañía para poder garantizar la prestación del servicio, así que para ello ha puesto en marcha un plan de recuperación de cartera que comenzó con cortes de luz a seis clientes industriales y comerciales morosos, que acumulan una deuda de 3.473 millones de pesos.

Estos seis clientes tienen, entre todos, más de 220 facturas de energía vencidas: uno de ellos, por ejemplo, tiene más de cuatro años que no paga un peso por el servicio y aún así estaba disfrutando de la energía eléctrica.

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Sin embargo, no son ellos los únicos morosos. En diálogo con BLU Radio, el gerente de Energua, Omar Otero, advirtió que ahora la compañía va tras los usuarios residenciales de estratos altos, donde han identificado a uno de los segmentos que más les está generando pérdidas por el no pago del servicio.

"Tenemos un plan adicional donde estamos intensificando acciones en los estratos 5 y 6, principalmente en la ciudad de Valledupar, porque ahí tenemos unos 80 clientes que nos deben aproximadamente 2.500 millones de pesos", indicó Otero.



El gerente precisó que estos 80 clientes identificados deben 3.557 facturas por valor de $3.103 millones. En promedio cada uno tiene 45 facturas pendientes por valor de $39 millones.

"Los clientes tienen que honrar la factura para que esta empresa pueda tener, digamos, recursos suficientes para operar y hacer las inversiones", agregó.

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Estos operativos de cortes de luz a morosos se están haciendo en compañía de la Policía, pues hay quienes no solo se resisten a pagar, sino que pretenden evitar la suspensión del servicio amenazando y agrediendo a los operarios de Energua.

La compañía asegura que quienes quieran evitar estos operativos, pueden normalizar su cartera aprovechando los acuerdos de pago personalizados que ofrece la empresa.