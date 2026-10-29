En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
El Tarra
Choque de trenes España
Museo Nacional
Flávio Bolsonaro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Usuarios de estratos altos en Cesar, entre los principales morosos de energía: deben 2.500 millones

Usuarios de estratos altos en Cesar, entre los principales morosos de energía: deben 2.500 millones

Energua empezó cortándole el servicio a industriales y comerciales que acumulan una deuda de más de $3.400 millones de pesos y ahora van por los usuarios residenciales de los estratos altos.

Cortes de luz en Cesar Energua.jpg
Cortes de luz en Cesar.
Energua
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Energua asumió la operación de la energía en Cesar, teniendo entre sus principales retos mejorar las finanzas de la compañía para poder garantizar la prestación del servicio, así que para ello ha puesto en marcha un plan de recuperación de cartera que comenzó con cortes de luz a seis clientes industriales y comerciales morosos, que acumulan una deuda de 3.473 millones de pesos.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Estos seis clientes tienen, entre todos, más de 220 facturas de energía vencidas: uno de ellos, por ejemplo, tiene más de cuatro años que no paga un peso por el servicio y aún así estaba disfrutando de la energía eléctrica.

Últimas noticias

Militares Barranquilla.jpg
Caribe

Más de 2.000 policías y militares custodiarán Barranquilla durante festivo de Halloween

Kbeto Zuleta.
Caribe

Hermana de Kbeto Zuleta revela cómo sigue su salud tras el accidente: “Su situación es compleja”

Publicidad

Sin embargo, no son ellos los únicos morosos. En diálogo con BLU Radio, el gerente de Energua, Omar Otero, advirtió que ahora la compañía va tras los usuarios residenciales de estratos altos, donde han identificado a uno de los segmentos que más les está generando pérdidas por el no pago del servicio.

"Tenemos un plan adicional donde estamos intensificando acciones en los estratos 5 y 6, principalmente en la ciudad de Valledupar, porque ahí tenemos unos 80 clientes que nos deben aproximadamente 2.500 millones de pesos", indicó Otero.

El gerente precisó que estos 80 clientes identificados deben 3.557 facturas por valor de $3.103 millones. En promedio cada uno tiene 45 facturas pendientes por valor de $39 millones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Los clientes tienen que honrar la factura para que esta empresa pueda tener, digamos, recursos suficientes para operar y hacer las inversiones", agregó.

Publicidad

Estos operativos de cortes de luz a morosos se están haciendo en compañía de la Policía, pues hay quienes no solo se resisten a pagar, sino que pretenden evitar la suspensión del servicio amenazando y agrediendo a los operarios de Energua.

La compañía asegura que quienes quieran evitar estos operativos, pueden normalizar su cartera aprovechando los acuerdos de pago personalizados que ofrece la empresa.

Relacionados

Noticias de hoy

Energía eléctrica

Valledupar

Publicidad

Publicidad

Publicidad