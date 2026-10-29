Más de 2.000 policías y militares custodiarán Barranquilla durante festivo de Halloween

Un robusto plan de seguridad, movilidad, salud y prevención alistaron las autoridades en Barranquilla para que los ciudadanos celebren este fin de semana Halloween y Angelitos en paz, con tolerancia y, sobre todo, protegiendo a los niños.

En materia de seguridad estarán dispuestos más de 2.000 uniformados de la Policía y del Ejército, y 40 funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, quienes estarán en las calles y custodiando los eventos que se realizarán en la ciudad, como FantasiQuilla, que reúne personajes, juegos y música para los niños; y la competencia de Karts en el Gran Malecón, entre otros.

Publicidad

Además, los uniformados estarán presentes en centros comerciales, en las playas para custodiar el tradicional ‘plan desenguayabe’ y en los cementerios, tanto para acompañar a quienes visitan a los difuntos, como para evitar profanación de tumbas, explicó el coronel en retiro Nicolás Martín, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

"Tendremos toda la capacidad institucional en la calle y la logística para garantizar que todas las personas que van a participar de estos eventos puedan hacerlo con tranquilidad y puedan hacerlo en paz, disfrutar y gozar de cada una de esas actividades de la mejor manera", dijo el coronel Martín.



"De igual manera, tenemos dispositivos preparados para atender eventos que puedan presentarse en cementerios y otras situaciones que han venido generándose en años anteriores", agregó.

La Secretaría Distrital de Salud también activará la alerta amarilla hospitalaria desde las 6:00 p. m. de este viernes 30 de octubre hasta las 6:00 a. m. del lunes 2 de noviembre, para atender cualquier eventualidad durante la Noche de Halloween y el Día de los Angelitos.

Publicidad

Y desde hoy, a partir de las 12 del mediodía, y hasta el domingo 1 de noviembre a las 11:59 p. m., habrá cierres viales totales en el sector del Gran Malecón y la Vía 40, debido a la competencia de karts, que se realizará en este lugar.

Los tramos cerrados son la avenida del Río, entre el Pabellón de Cristal y la estatua de Shakira; la calle 72, entre la Vía 40 y la Avenida del Río, y la calle 69, también entre la Vía 40 y la Avenida del Río.

Publicidad

Las autoridades también recuerdan que para este fin de semana también siguen prohibidas las rodadas y caravanas de carros y motocicletas en toda la ciudad.