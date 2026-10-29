Hermana de Kbeto Zuleta revela cómo sigue su salud tras el accidente: “Su situación es compleja”

La senadora Claudia Margarita Zuleta entregó detalles sobre la evolución del cantante vallenato, quien permanece en una unidad de cuidados intensivos en Barranquilla tras el accidente de tránsito que sufrió junto a su agrupación musical.

El estado de salud del cantante vallenato Kbeto Zuleta continúa siendo delicado tras el grave accidente de tránsito que protagonizó esta semana junto a los integrantes de su agrupación musical. Su hermana, la senadora Claudia Margarita Zuleta, se pronunció sobre su evolución y entregó detalles de las lesiones que sufrió el artista.

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En diálogo con Mañanas Blu, la congresista confirmó que su hermano permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, donde recibe atención especializada por parte de un equipo médico.

Aunque reconoció que el panorama sigue siendo complejo debido a la gravedad de los traumatismos, destacó que el cantante presenta signos favorables y que, hasta el momento, su condición se mantiene estable.



“Mi hermano tiene muchos traumas a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de sus piernas. Su situación es compleja, pero para la gloria de Dios está estable. Sus signos vitales son favorables, muestra signos de recuperación”, expresó Claudia Margarita Zuleta durante la entrevista radial.

Kbeto Zuleta. Suministrada.

¿Cómo evoluciona Kbeto Zuleta tras el accidente?

La hermana del artista explicó que, debido a la complejidad de las lesiones, el caso ha requerido atención especializada. Según indicó, un equipo médico experto en traumatismos graves evaluó al cantante para hacer seguimiento a su evolución.

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Uno de los aspectos más delicados de la emergencia fue la lesión que sufrió en su pierna izquierda, la cual tuvo que ser amputada como consecuencia del accidente. Esta situación ha marcado la gravedad del cuadro clínico que enfrenta el intérprete vallenato.

De acuerdo con la senadora, los especialistas han entregado un pronóstico de evolución favorable, pese a que el estado del cantante continúa siendo crítico y requiere vigilancia médica permanente.

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“Ayer vino un equipo médico especializado en traumas graves como el que él sufrió en la pierna, que la pierna izquierda él sufrió una amputación en el accidente. Y pues el pronóstico de los médicos es, digamos, en medio de su criticidad, de evolución favorable”, señaló.

La familia permanece atenta a los reportes médicos, mientras el artista continúa bajo observación en la institución hospitalaria de la capital del Atlántico.

Entretanto, el accidente también dejó víctimas mortales dentro de la agrupación. Medicina Legal entregó los cuerpos del guitarrista Harold Santana y del corista Geovanni Lobo, quienes fallecieron en el siniestro. Sus familiares adelantan los preparativos para las honras fúnebres, mientras el mundo vallenato expresa sus condolencias por lo ocurrido.

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La empresa de transporte Expreso Súper Star S. A. S., encargada del bus en el que se movilizaba la agrupación, lamentó la tragedia y manifestó sus condolencias a los allegados de las víctimas. La compañía señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias del accidente.