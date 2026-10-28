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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Capturan en Valledupar a hombre que atacó a su expareja con un cuchillo: venía persiguiéndola

Capturan en Valledupar a hombre que atacó a su expareja con un cuchillo: venía persiguiéndola

Tanto la víctima como el capturado fueron trasladados a centros asistenciales para su valoración médica.

Intento feminicidio Valledupar.png
Keiver Díaz Montes fue detenido por varias personas que pasaban por el sector.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Un hombre identificado como Keiver Díaz Montes, de 30 años, fue capturado en Valledupar durante la tarde de este miércoles, tras su presunta participación en el intento de feminicidio de su expareja sentimental, Wanda Vanessa Galindo Núñez, de 23 años.

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El hecho ocurrió hacia las 7:30 de la mañana, en la transversal 5 con calle 25A, en el barrio Santa Rita, frente a la Institución Educativa Hogar del Niño de la capital del Cesar.

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Según relató la víctima, el hombre la venía siguiendo desde su residencia y la interceptó mientras se desplazaba en motocicleta junto a una amiga. En el ataque, las derribó del vehículo y luego la agredió con un arma blanca tipo cuchillo en diferentes partes del cuerpo.

Justo en esos momentos, varias personas que caminaban por la zona se abalanzaron contra él para evitar la tragedia. Una mujer alcanzó a grabar todo lo sucedido y en su video se puede escuchar como la víctima clamaba por ayuda.

“Auxilio, Auxilio”, “Ayuda”, “Me van a matar, me van a matar”, se puede escuchar en el corto que rápidamente se hizo viral por las redes sociales.

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Tanto la víctima como el capturado fueron trasladados a centros asistenciales para su valoración médica.

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Gracias al cuchillo que portaba el agresor, las autoridades lograron formalizar su captura. El hombre fue dejado a disposición de la URI por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Otra captura


La Policía de Valledupar materializó una orden de captura contra un joven de 18 años, requerido por el delito de acceso carnal violento agravado. El procedimiento se desarrolló en el barrio Mareigua, donde los investigadores hicieron efectiva la orden judicial emitida por el Juzgado Catorce Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, por hechos registrados el 8 de junio de 2026.

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Al respecto, el coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, reiteró el compromiso institucional con el cumplimiento de las decisiones judiciales y el desarrollo de investigaciones orientadas al esclarecimiento de los delitos que afectan la integridad y la libertad sexual de las personas.

La persona capturada fue identificada como Daniel David Chiquillo López, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente.

La Policía Nacional recuerda que toda actuación judicial debe desarrollarse con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea 123.

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