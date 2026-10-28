Capturaron en Barranquilla ‘La Patrona’ y ‘Pau’, enlaces del Cártel Jalisco y el Clan del Golfo

Bajo el desarrollo de una operación llamada Lanza Roja, la Policía y el FBI de los Estados Unidos capturaron en Barranquilla con fines de extradición a los ciudadanos mexicanos Sophia Mourra Lozano, alias de ‘La Patrona’, y Adolfo Paulin González, alias ‘Pau’, señalados de ser representantes directos y enlaces de máxima confianza del Cártel Jalisco Nueva Generación, ante el Clan del Golfo.

Según los reportes, ambos tenían la función de dirigir y coordinar toda la cadena logística para el tráfico y transporte transcontinental de drogas desde la costa Caribe hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

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Las investigaciones permitieron establecer que el estupefaciente, producido en laboratorios clandestinos del Clan del Golfo, era movilizado desde el litoral Caribe mediante lanchas rápidas tipo Go Fast y bajo la modalidad de contaminación de buques cargueros de alto bordo.

De hecho, informó el presidente Abelardo De La Espriella por sus redes sociales que las detenciones de alias ‘La Patrona’ y alias ‘Pau’ permitieron neutralizar el envío de una tonelada de cocaína con destino a los Estados Unidos, la cual se venía preparando desde inicios de mes en Barranquilla.



“Los cargamentos tenían como destino inicial Centroamérica, específicamente Costa Rica, país que la estructura utilizaba como centro de acopio internacional para posteriormente reenviar los alijos hacia México, Estados Unidos y distintos puertos de Europa. Gracias al seguimiento de investigación criminal e inteligencia, desde el año 2024 la Policía ha logrado incautarle a esta alianza narcoterrorista más de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína en aguas internacionales”: explicó, el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN).

Los dos ciudadanos extranjeros, quienes son requeridos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas, serán trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la ciudad de Bogotá, donde quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales para surtir los trámites legales y diplomáticos correspondientes a su proceso de extradición.