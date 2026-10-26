Investigan posibles manos criminales en obstrucción del acueducto en La Unión, Antioquia

Decenas de familias de la vereda La Concha del municipio de La Unión estuvieron varios días sin servicio de acueducto, debido a una obstrucción en la tubería. La situación generó preocupación entre las familias afectadas, especialmente por las dificultades para garantizar las necesidades básicas de los adultos mayores.

De acuerdo con información conocida hasta el momento, la interrupción del suministro habría sido ocasionada por elementos que bloquearon el paso del agua en la infraestructura del acueducto. Ante la emergencia, la comunidad tuvo que recurrir a carrotanques para abastecerse del líquido.

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"Haciendo indagación y colocando, pues, como toda la capacidad operativa, encuentran que las tuberías habían sido obstruidas por plásticos y partes como de tubería. Estamos en el proceso de investigación, mirando a ver qué fue lo que sucedió, si fue que alguien hizo este proceso o fue que realmente las tuberías se taparon", manifestó la alcaldesa de La Unión, Carmen Valencia.

La situación también afectó al Centro de Bienestar del Anciano de La Unión, donde el acceso al agua resulta indispensable para garantizar la higiene, la preparación de alimentos y el cuidado de las personas mayores que permanecen en la institución.



Tras detectar la interrupción, fontaneros llegaron al lugar para revisar la tubería y establecer las causas de la falta de suministro. Durante las labores, excavaron hasta encontrar el conducto afectado y tuvieron que cortar un segmento para inspeccionar el punto de obstrucción.

En ese procedimiento encontraron una bolsa con varios elementos en su interior que, presuntamente, habrían impedido el paso del agua. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido quién habría introducido estos objetos ni si existió una intención malintencionada en esta situación.

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Ante la gravedad de lo ocurrido, la comunidad anunció que pondrá el caso en conocimiento de las autoridades para que se investigue lo sucedido y se determinen las posibles responsabilidades.