Más de 70 pacientes renales en Buenaventura en riesgo por falta de agua

La emergencia que atraviesa el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, por la falta de suministro de agua se agudiza, debido a que se avecina una posible crisis sanitaria tras completar cuatro días sin servicio.

La situación más compleja se vive en las instituciones educativas, centros penitenciarios y especialmente en centros asistenciales, donde decenas de pacientes están corriendo riesgo por la suspensión de sus tratamientos debido a la falta de agua.

“Cientos de niños se encuentran afectados en su derecho fundamental a la Educación, ante las dificultades que han impedido el normal desarrollo de las actividades académicas. Más de 70 pacientes renales se encuentran en riesgo inminente en la continuidad de sus tratamientos, situación compromete directamente su salud y su vida. Los centros de detención transitoria están al riesgo del colapso”, advirtió la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba.

El Distrito declaró la calamidad pública por el daño en la tubería de 39 pulgadas en el corregimiento de Córdoba, el cual afecta el abastecimiento de más del 70% del distrito.



El proceso de reparación podría tomar hasta 10 días, mismo tiempo que duraría la ciudad sin el suministro de agua.