Daño en tubería dejó al 70 % de Buenaventura sin servicio de agua potable

Más de la mitad de los barrios en Buenaventura, Valle, se encuentran actualmente sin el servicio de agua potable, como consecuencia de un daño registrado en una tubería de 39 pulgadas en la zona rural del distrito. La afectación se produjo en el sector conocido como 'Profundo', en el corregimiento de Córdoba, por el desprendimiento de la infraestructura en el sitio.

A través de un comunicado, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, SAAAB confirmó que con esta situación resulta afectado cerca del 70% del distrito, principalmente los barrios ubicados en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, además de afectar algunos sectores de las comunas 10 y 12.

"Es un punto donde, digamos, las repetidas crecientes han erosionado bastante el talud, pero también hay indicios de, precisamente, intervención de la minería artesanal de la zona. Aquí podemos empalmar, lo que estamos tratando de analizar y de poder llegar a una solución técnica que sea duradera, es cómo soportarlo para que no ocurra nuevamente dentro de un periodo cercano", indicó el arquitecto Javier Herrera, coordinador de la SAAAB.

Mientras se atiende el daño, desde la SAAAB se están adelantando acciones de mitigación para garantizar la prestación del servicio de agua en centros asistenciales, instituciones educativas, los centros penitenciarios y de detención, y de atención a la primera infancia y adultos mayores.