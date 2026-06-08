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Amenazas y extorsión ponen en riesgo construcción de sede educativa en el Bajo Calima, Buenaventura

La denuncia fue realizada por el defensor del Pueblo Regional Pacífico, Germán David Torres, quien aseguró que la rectora de la Institución viene siendo amenaza desde hace varios días atrás.

Docente es amenazada por grupos ilegales en zona rural de Buenaventura
Defensoría del Pueblo Regional Pacífico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jun, 2026

La construcción de una obra para la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, ubicada en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, estaría en riesgo debido a presuntas exigencias extorsivas y amenazas contra la rectora del plantel. Esta situación afectaría a por lo menos 500 estudiantes.

La denuncia fue realizada por el defensor del Pueblo Regional Pacífico, Germán David Torres, quien manifestó su preocupación por la situación que enfrenta la comunidad educativa y advirtió que estos hechos estarían impidiendo el avance de una obra considerada prioritaria para la región.

" La extorsión no deja que podamos hacer una sede educativa de las niñas y niños de Praga, y en este momento tenemos a nuestra rectora amenazada porque le están pidiendo una vacuna, y están extorsionándola cuando la rectora no tiene absolutamente nada que ver con el tema infraestructura. Pero así tuviera que ver, o quien tenga que ver, pues no dejamos avanzar la inversión en materia de educación", dijo el defensor.

El funcionario advirtió además que la situación podría afectar no solo a los directivos docentes, sino también a los contratistas encargados de ejecutar el proyecto, generando retrasos en una obra considerada fundamental para mejorar la calidad educativa. La iniciativa es financiada con recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).

"Ya le toca es a las autoridades en su caso tomar las acciones, nosotros por ejemplo ya hemos tenido reuniones con la secretaria de educación y hemos solicitado algunas medidas, y hemos notificado a las autoridades, pero también hemos venido acompañando a la rectora amenazada, y esperamos que esta situación se pueda resolver lo menos posible y que la sede educativa se pueda construir lo cuanto antes", manifestó Torres.

Finalmente, el defensor pidió celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas y de las presuntas exigencias económicas ilegales. Asimismo, insistió en la necesidad de garantizar la inversión pública destinada a fortalecer la educación en el Bajo Calima.

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