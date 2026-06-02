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Suspenden tratamientos de pacientes crónicos en cinco municipios del Valle por deuda de Emssanar

A través de un comunicado la IPS Gesencro señaló que dejará de atender a los usuarios de Emssanar en Buenaventura, Palmira, Buga, Candelaria y El Cerrito, como consecuencia de la falta de pago.

Gesencro IPS en Palmira Valle.
Gesencro IPS.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

Miles de pacientes con enfermedad crónicas afiliados a la EPS Emssanar en cinco municipios del Valle del Cauca, no podrán continuar sus tratamientos, debido a que la IPS Gesencro suspendió indefinidamente sus servicios a la entidad, por la deuda que Emssanar tiene con esta institución, la cual supera los 13.000 millones de pesos.

A través de un comunicado Gesencro señaló que dejará de atender a los usuarios de Emssanar en Buenaventura, Palmira, Buga, Candelaria y El Cerrito, como consecuencia de una persistente falta de pago de las obligaciones económicas por servicios de salud prestados.

“Es importante precisar que esta medida aplica exclusivamente a los usuarios afiliados a Emssanar. Los pacientes afiliados a las demás entidades aseguradoras y aquellos usuarios a quienes Gesencro S.A.S presta servicios de salud, continuarán siendo atendidos con total normalidad en todas nuestras sedes, manteniéndose la operación habitual de la institución”, aclara en comunicado.

Esta no es la primera ocasión en la que esta IPS toma una decisión de este tipo, en febrero de este año, se había vivido la misma situación con Emssanar, la cual fue atendida y se había logrado un acuerdo, sin embargo, hoy nuevamente la EPS ha incumplido en sus pagos, lo que afecta directamente la sostenibilidad financiera y operativa de Gessencro.

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“Los atrasos en los pagos continúan, la insuficiencia de los recursos sigue ahí, no hay solución por ninguna parte, y las IPS pues llegan a un momento en que les es imposible seguir prestando servicios a quien no les paga. No hay no hay una disposición del Gobierno Nacional, ni de la Superintendencia, ni de los interventores de mejorar la circunstancia del pago para permitir disminuir las barreras de acceso y una atención oportuna en la población”, señaló la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

La recomendación que Gesencro está haciendo a los pacientes de Emssanar, es comunicarse directamente de la EPS para conocer cuál será la institución que les garantice la continuidad de los tratamientos, resaltando que persiste una disposición para sostener un diálogo institucional que permita el restablecimiento de la prestación del servicio.

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